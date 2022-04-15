

Аркадий Андриасян и Грузия

15.04.2022 16:41









Андриасян был одним из самых популярных футболистов 1970-х годов, интерес к нему был высокий. Автор этих строк, с детства болевший за тбилисское «Динамо», хорошо помнит техничную игру Андриасяна в первой половине 1970-х годов: я имел тогда возможность смотреть матчи чемпионата СССР с участием «Арарата» на стадионах в Тбилиси, Еревана и Киева ( чемпионаты СССР ), а также встречи «Арарата» в период предсезонных сборов, проводимых с командами высшей лиги СССР в моем родном Сухуми, на спортбазах в Н.Эшера(Сухумский район) и в Леселидзе( зона г.Гагра) перед началом чемпионатов СССР . Поклонников футбола всегда интересовало то, что происходило не только на поле, но и закулисные истории-атмосфера в командах, отношения между игроками и тренерами клубов,роль спортивных и иных чиновников в жизни футболистов . Поэтому воспоминания самых футболистов, тренеров и журналистов той эпохи всегда представляли дополнительный интерес.



Недавно в Ереване на русском языке была издана книга « Аркадий Андриасян: королевская булавка «Арарата», автором которой является известный армянский журналист, летописец спорта Александр Григорян. Коллеги из Еревана и сам А.Григорян прислали мне эту книгу, в ней много интересных фактов и историй о карьере Андриасяна, оценке его игры европейскими тренерами, немало закулисных историй о ситуации в футбольных клубах того времени, в чемпионате и сборной СССР,о взаимоотношениях игроков «Арарата» и тбилисского «Динамо».



Но прежде чем ознакомить читателей с интересными эпизодами книги, хотел бы представить автора издания. Александр Григорян родился в Баку в 1951 году, в юности играл в местной баскетбольной команде «Нефтяник», в футбольном клубе «Динамо»Баку, увлекался шахматами, гандболом и настольным теннисом. В период службы в армии (1970-72) в армейских газетах он опубликовал первые статьи по спортивной тематике, затем закончил Ереванский политехнический институт, работал в Москве и Ереване, многие годы был собкорром московского еженедельника «Футбол» в Ереване, был пресс-атташе фк «Арарат». А.Григорян является автором нескольких книг об армянском футболе.





Именитые тренеры об игре Андриасяна



Аркадий родился и вырос в Баку, его отец Георгий и дядя Гайк были успешными футболистами, а потом тренерами. Аркадий с раннего детства увлекся футболом, добивался успехов также в настольном теннисе, он становился чемпионом Баку и Азербайджана по настольному теннису среди младших юношей. Но в силу обстоятельств , особой любви к футболу и семейных традиций он вернулся в футбол и стал мастером высочайшего класса, которого ценили в СССР и странах Европы. Всемирно известный британский еженедельник « WORLD SOCCER « в январском номере 1974 года назвал Аркадия Андриасяна «королевской булавкой «Арарата». Именно эти слова автор книги использовал в названии. А.Григорян пишет: «Андриасян как полководец всегда находился в гуще футбольного сражения, направляя атаки и производя перестановки в обороне непосредственно с командного пункта» .



В книге приводятся высказывания выдающегося футболиста, Олимпийского чемпиона 1956 года, а впоследствии тренера Никиты Павловича Симоняна ( путь в футбол он начал в Сухуми, в составе местного «Динамо « играл в чемпионате Грузии, в 1946-48 гг выступал за «Крылья Советов», в 1949-59 гг-за «Спартак» Москва). «В составе «Арарата» были подлинные звезды, выделялся Аркадий Андриасян, он был профессионалом до мозга костей.Это был незаурядный футболист, хотя характер не из легких. Мы не избежали с ним конфликтом, но талант есть талант, с талантливыми людьми всегда интересно работать и взаимопонимание приходило»,- отмечает Н. Симонян, который в 1973 году был старшим тренером «Арарата», ставшего в тот год чемпионом СССР и Обладателем Кубка.



29 ноября 1972 года тренер фк «Кайзерслаутерна» Дитрих Войзе после первого матча 1/8 финала Кубка УЕФА с «Араратом» в ( в Ереване выиграли хозяева 2:0, а в ФРГ 13 декабря победили немцы 2:0, по пенальти точнее оказался «Кайзерслаутерн) сказал:» Должен быть счастлив тренер команды, в составе которой играет Андриасян, это футболист высокого класса».



Незабываемыми были игры «Арарата» против мюнхенской «Баварии» в ¼ финала Кубка Европейских чемпионов(март 1975). В ФРГ хозяева победили 2:0, а в Ереване армянские футболисты со счетом 1:0 победили команду, в составе которой играли легендарные Франц Беккенбауэр, Зепп Майер, Герд Мюллер. Гол в ворота «Баварии» забил А.Андриасян. . Годами позже в беседе с автором вышеназванной книги Аркадий так вспоминал тот эпизод:» Левон Ишотян с правого фланга чо штрафного сделал длинную передачу на Николая Казаряна, тот головой отправил мяч в мою сторону, я так «развернул» Андерсена, что он потерял меня из виду. Беккенбауэра я опередил на мгновение и в прыжке головой отправил мяч в сетку ворот Майера».



В октябре 1975 года после первого матча 1/8 Кубка обладателей Кубков между «Араратом» и «Вест Хэм Юнайтед» ( в Ереване ничья 1:1, в Лондоне победили англичане 3:1) главный тренер «Вест Хэма» Джон Лайалл так отозвался об игре ереванцев: «Меня особенно удивила высокая техника «Арарата», умение контролировать мяч, не глядя на него. В чемпионате Англии ваш команда могла бы играть успешно. Понравилась молодежь «Арарата», а шестой номер Андриасян- игрок высокого класса».



Андриасян, Махарадзе ,Гуцаев,Хурцилава,Мачаидзе



В книге приводятся слова Аркадия о том, как он вспоминает матчи «Арарата» и тбилисского «Динамо» и отношения с грузинскими футболистами:«С грузинами у нас всегда шел открытый футбол, честный только на победу. И отношения между футболистами были братские. В сборной СССР играли с Манучаром Мачаидзе, Володей Гуцаевым, Муртазом Хурцилавой- какие ребята золотые, какие великие футболисты! С днем рождения меня до сих пор поздравляют каждый год».



Легендарный комментатор Котэ Махарадзе (1926-2002), не раз ведший в 1970-х годах телерепортажи матчей чемпионата СССР и евротурниров с участием «Арарата», восторгался техникой Аркадия:«Аркадий Андриасян – виртуозный футболист, у него великолепное видение поля».



Автор книги рассказывает об юбилейных мероприятиях в Ереване (2007 год), посвященных 60-летию Аркадия. Он сообщает, что «поздравительную речь от имени грузинской делегации произнес великолепный форвард тбилисского «Динамо» и сборной СССР Владимир Гуцаев, а Манучар Мачаидзе, Вахтанг Коридзе и Леван Нодия подносили каждый свой подарок со словами: 1) Этот мяч с автографами наших игроков прошлого и футболку тбилисского «Динамо» прислали тебе, дорогой Аркадий, ветераны грузинского футбола. 2) Этот щит –для защиты ворот твоей команды «Мики» (тогда Андриасян был главным тренером этой команды Армении-прим.Т.П.) , а разящая шашка –для побед над футбольными соперниками.3) На этикетках этих бутылок с грузинским коньяком проставлено твое имя, а эти два объемистых рога понадобятся, когда ты будешь праздновать успехи своей команды».



А. Григорян пишет и о своей беседе с В.Гуцаевым, состоявшейся в тот юбилейный вечер в Ереване(2007). Гуцаев сказал:»К Аркадию Андриасяну и вообще ко всему армянскому футболу у меня самое теплое отношение. Незабываемые матчи между тбилисским «Динамо» и Араратом» всегда были т.н. кавказскими дерби, олицетворением настоящего футбола..Поэтому мы и рады бываем, когда из Армении получаем приглашения на чествование юбилея ваших футболистов. Я люблю Армению в лице моих близких друзей Хорена Оганесяна и Самвела Петросяна, в лице юбиляра Аркадия Андриасяна. У меня очень хорошие отношения с проживающим в США Арменом Саркисяном, с которым мы играли в молодежной сборной СССР. Думаю, что через 12-15 лет настанет ренессанс армянского и грузинского футбола, а пока будут только эпизодические победы».



Матч в Батуми - аплодисменты Аркадию



В книге приводятся эмоциональные впечатления А.Григоряна о прошедшем 15 августа 1997 года в Батуми матче квалификационного этапа Кубка обладателей Кубков между местным «Динамо» и ереванским «Араратом», который под руководством старшего тренера А.Андриасяна в том году выиграл Кубок Армении. «Батуми нас встретил ярким солнцем и теплым гостепримством, в аэропорту Андриасяна атаковали местные и тбилисские журналисты, поздно вечером интервью с Аркадием Георгиевичем , как и эпизоды последнего матча «Арарата» в чемпионате Армении, транслировал местный телеканал»,- пишет А.Григорян. Он вспоминает:»Сообщение диктора стадиона , что 4 дня назад Аркадию Андриасяну исполнилось 50 лет, стадион в Батуми стоя встретил аплодисментами. Внимательные хозяева не оставили юбиляра без подарка. Со стороны могло показаться, что в Батуми чествуют заслуженного ветерана местной команды или тбилисского «Динамо», а не извечного их соперника».



О самом матче,завершившейся победой батумского «Динамо» со счетом 4:2, А.Григорян пишет так:»В первом тайме , пока наши (армянские ) футболисты привыкали к игре на размокшем, тяжелом поле, хозяева повели -2:0( на 23 и 31 минутах дважды отличился Джуба Чухуа-прим. Т.П.). После перерыва араратовцы перехватили инициативу и усилиями Акопа Тер-Петросяна сократили счет. Затем последовал гол в наши ворота (Автандил Глонти на 77 минуте забил «Арарату-прим.) и ответный гол Рафаела Назаряна (81), ереванцы продолжали атаковать , казалось , еще чуть чуть и счет сравняется, но в самом конце матча обидный гол со штрафного пропустил Арутюн Абрамян».



Поклонники футбола со стажем хорошо помнят тот матч- последний гол в ворота «Арарата» забил защитник батумского «Динамо» и сборной Грузии Гела Шекиладзе , который впоследствии успешно играл за бельгийские клубы «Льерс»(1998-2002) и «Руселаре»(2002-2003), а потом один сезон выступал за киевский «Арсенал».



Через несколько дней после матча в Батуми из УЕФА пришло известие, что у динмовцев в том матче играл футболист ( Давид Сологашвили), который в период выступления за прежний клуб «Колхети-1913» Поти в Кубке Интертото имел два предупреждения и должен был пропустить матч в Батуми. УЕФА засчитало техническое поражение батумскому «Динамо» со счетом 0:3, руководство динамовцев направило туда письмо просьбой отменить вердикт, мотивируя тем, что до матча не получала из УЕФА письмо о недопуске Д. Сологашвили на игру с «Араратом», но УЕФА оставило в силе свое решение. В ответном матче в Ереване 28 августа батумские динамовцы выиграли у «Арарата» 2:0( голы забили Ростом Торгашвили и Иванэ Махарадзе), но по итогам двух встреч и решения УЕФА в следующий раунд Кубка вышел «Арарат».



9 апреля 1989 года и матч «Арарат»-«Динамо» Тбилиси



В книге опубликована статья армянского журналиста Давида Петросяна, в которой отмечается, что «путь тренера Андриасяна не был усыпан розами, однако предъявлявшим ему те или иные претензии спортивным чиновникам Армении никогда не приходило в голову обвинить его в непрофессионализме или в неполной отдаче». Обвиняли в чем угодно , но не в этом. Д.Петросян пишет, что в «в карьере Андриасяна –тренера была одна игра, которая запомнилась болельщикам не по футбольным, а по человеческим и моральным критериям, речь идет о матче «Арарат»-«Динамо» Тбилиси, который был сыгран в Ереване 14 мая 1989 года».



Это был матч чемпионата СССР, сыгранный через месяц после трагических событий 9 апреля 1989 года, когда советские войска жестоко разогнали мирный митинг с требованиями восстановления независимости Грузии( погибло 21 участников мирной акции). Д.Петросян пишет: «В тот день на «Раздане» зрители, а их было свыше 40 тысяч, дружно скандировали «А-ра-рат» и «Ди-на-мо». Игра закончилась вничью 0:0, а футболисты с поля в раздевалки возвращались обнявшись.Тогда действительно победила дружба . Потом тбилисцы, вернувшись домой, рассказывали, как их встретили в Ереване и какая им была оказана моральная поддержка армянами через,казалось, бы , рядовой футбольный матч».



Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии

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Фотографии из книги А.Григоряна.

Имя мастера спорта международного класса, заслуженного тренера Армении Аркадия Георгиевича Андриасяна (1947-2020 ) известно поклонникам и специалистам футбола в десятках странах мира. Уроженец Баку Аркадий Андриасян путь в большой футбол начал в местных клубах «Локомотив» и «Нефтяник»,в 1966-67 и 1969-1978 гг играл за ереванский «Арарат».Он был одним из лучших игроков золотого периода «Арарата»- чемпиона СССР 1973 года, Обладателя Кубка СССР 1973 и 1975 гг., серебряного призера чемпионатов 1971 и 1976 гг (весна),участника престижных клубных европейских турниров. Аркадий сыграл за сборную СССР 12 игр( 1 гол) , за Олимпийскую сб.СССР 9 матчей(3 гола) , становился бронзовым призером Олимпиады 1972 года. Андриасян считается одним из лучших футболистов в истории Армении, Аркадий был не только ведущим игроком «Арарата», но своей яркой и очень техничной игрой он доставлял радость зрителям, которые наслаждались его творческой непредсказумостью.После карьеры футболиста он стал одним из лучших тренеров Армении, был наставником «Арарата» (1981-83 , 1986-89, 1996-2003 и 2009-12), «Котайка»(1979-81,1986, 1991), «Мика»(2007-08), лондонской любительской команды «Арарат»(1990), ливанского клуба «Оменлен»(1993-95) .Андриасян был одним из самых популярных футболистов 1970-х годов, интерес к нему был высокий. Автор этих строк, с детства болевший за тбилисское «Динамо», хорошо помнит техничную игру Андриасяна в первой половине 1970-х годов: я имел тогда возможность смотреть матчи чемпионата СССР с участием «Арарата» на стадионах в Тбилиси, Еревана и Киева ( чемпионаты СССР ), а также встречи «Арарата» в период предсезонных сборов, проводимых с командами высшей лиги СССР в моем родном Сухуми, на спортбазах в Н.Эшера(Сухумский район) и в Леселидзе( зона г.Гагра) перед началом чемпионатов СССР . Поклонников футбола всегда интересовало то, что происходило не только на поле, но и закулисные истории-атмосфера в командах, отношения между игроками и тренерами клубов,роль спортивных и иных чиновников в жизни футболистов . Поэтому воспоминания самых футболистов, тренеров и журналистов той эпохи всегда представляли дополнительный интерес.Недавно в Ереване на русском языке была издана книга « Аркадий Андриасян: королевская булавка «Арарата», автором которой является известный армянский журналист, летописец спорта Александр Григорян. Коллеги из Еревана и сам А.Григорян прислали мне эту книгу, в ней много интересных фактов и историй о карьере Андриасяна, оценке его игры европейскими тренерами, немало закулисных историй о ситуации в футбольных клубах того времени, в чемпионате и сборной СССР,о взаимоотношениях игроков «Арарата» и тбилисского «Динамо».Но прежде чем ознакомить читателей с интересными эпизодами книги, хотел бы представить автора издания. Александр Григорян родился в Баку в 1951 году, в юности играл в местной баскетбольной команде «Нефтяник», в футбольном клубе «Динамо»Баку, увлекался шахматами, гандболом и настольным теннисом. В период службы в армии (1970-72) в армейских газетах он опубликовал первые статьи по спортивной тематике, затем закончил Ереванский политехнический институт, работал в Москве и Ереване, многие годы был собкорром московского еженедельника «Футбол» в Ереване, был пресс-атташе фк «Арарат». А.Григорян является автором нескольких книг об армянском футболе.Аркадий родился и вырос в Баку, его отец Георгий и дядя Гайк были успешными футболистами, а потом тренерами. Аркадий с раннего детства увлекся футболом, добивался успехов также в настольном теннисе, он становился чемпионом Баку и Азербайджана по настольному теннису среди младших юношей. Но в силу обстоятельств , особой любви к футболу и семейных традиций он вернулся в футбол и стал мастером высочайшего класса, которого ценили в СССР и странах Европы. Всемирно известный британский еженедельник « WORLD SOCCER « в январском номере 1974 года назвал Аркадия Андриасяна «королевской булавкой «Арарата». Именно эти слова автор книги использовал в названии. А.Григорян пишет: «Андриасян как полководец всегда находился в гуще футбольного сражения, направляя атаки и производя перестановки в обороне непосредственно с командного пункта» .В книге приводятся высказывания выдающегося футболиста, Олимпийского чемпиона 1956 года, а впоследствии тренера Никиты Павловича Симоняна ( путь в футбол он начал в Сухуми, в составе местного «Динамо « играл в чемпионате Грузии, в 1946-48 гг выступал за «Крылья Советов», в 1949-59 гг-за «Спартак» Москва). «В составе «Арарата» были подлинные звезды, выделялся Аркадий Андриасян, он был профессионалом до мозга костей.Это был незаурядный футболист, хотя характер не из легких. Мы не избежали с ним конфликтом, но талант есть талант, с талантливыми людьми всегда интересно работать и взаимопонимание приходило»,- отмечает Н. Симонян, который в 1973 году был старшим тренером «Арарата», ставшего в тот год чемпионом СССР и Обладателем Кубка.29 ноября 1972 года тренер фк «Кайзерслаутерна» Дитрих Войзе после первого матча 1/8 финала Кубка УЕФА с «Араратом» в ( в Ереване выиграли хозяева 2:0, а в ФРГ 13 декабря победили немцы 2:0, по пенальти точнее оказался «Кайзерслаутерн) сказал:» Должен быть счастлив тренер команды, в составе которой играет Андриасян, это футболист высокого класса».Незабываемыми были игры «Арарата» против мюнхенской «Баварии» в ¼ финала Кубка Европейских чемпионов(март 1975). В ФРГ хозяева победили 2:0, а в Ереване армянские футболисты со счетом 1:0 победили команду, в составе которой играли легендарные Франц Беккенбауэр, Зепп Майер, Герд Мюллер. Гол в ворота «Баварии» забил А.Андриасян. . Годами позже в беседе с автором вышеназванной книги Аркадий так вспоминал тот эпизод:» Левон Ишотян с правого фланга чо штрафного сделал длинную передачу на Николая Казаряна, тот головой отправил мяч в мою сторону, я так «развернул» Андерсена, что он потерял меня из виду. Беккенбауэра я опередил на мгновение и в прыжке головой отправил мяч в сетку ворот Майера».В октябре 1975 года после первого матча 1/8 Кубка обладателей Кубков между «Араратом» и «Вест Хэм Юнайтед» ( в Ереване ничья 1:1, в Лондоне победили англичане 3:1) главный тренер «Вест Хэма» Джон Лайалл так отозвался об игре ереванцев: «Меня особенно удивила высокая техника «Арарата», умение контролировать мяч, не глядя на него. В чемпионате Англии ваш команда могла бы играть успешно. Понравилась молодежь «Арарата», а шестой номер Андриасян- игрок высокого класса».В книге приводятся слова Аркадия о том, как он вспоминает матчи «Арарата» и тбилисского «Динамо» и отношения с грузинскими футболистами:«С грузинами у нас всегда шел открытый футбол, честный только на победу. И отношения между футболистами были братские. В сборной СССР играли с Манучаром Мачаидзе, Володей Гуцаевым, Муртазом Хурцилавой- какие ребята золотые, какие великие футболисты! С днем рождения меня до сих пор поздравляют каждый год».Легендарный комментатор Котэ Махарадзе (1926-2002), не раз ведший в 1970-х годах телерепортажи матчей чемпионата СССР и евротурниров с участием «Арарата», восторгался техникой Аркадия:«Аркадий Андриасян – виртуозный футболист, у него великолепное видение поля».Автор книги рассказывает об юбилейных мероприятиях в Ереване (2007 год), посвященных 60-летию Аркадия. Он сообщает, что «поздравительную речь от имени грузинской делегации произнес великолепный форвард тбилисского «Динамо» и сборной СССР Владимир Гуцаев, а Манучар Мачаидзе, Вахтанг Коридзе и Леван Нодия подносили каждый свой подарок со словами: 1) Этот мяч с автографами наших игроков прошлого и футболку тбилисского «Динамо» прислали тебе, дорогой Аркадий, ветераны грузинского футбола. 2) Этот щит –для защиты ворот твоей команды «Мики» (тогда Андриасян был главным тренером этой команды Армении-прим.Т.П.) , а разящая шашка –для побед над футбольными соперниками.3) На этикетках этих бутылок с грузинским коньяком проставлено твое имя, а эти два объемистых рога понадобятся, когда ты будешь праздновать успехи своей команды».А. Григорян пишет и о своей беседе с В.Гуцаевым, состоявшейся в тот юбилейный вечер в Ереване(2007). Гуцаев сказал:»К Аркадию Андриасяну и вообще ко всему армянскому футболу у меня самое теплое отношение. Незабываемые матчи между тбилисским «Динамо» и Араратом» всегда были т.н. кавказскими дерби, олицетворением настоящего футбола..Поэтому мы и рады бываем, когда из Армении получаем приглашения на чествование юбилея ваших футболистов. Я люблю Армению в лице моих близких друзей Хорена Оганесяна и Самвела Петросяна, в лице юбиляра Аркадия Андриасяна. У меня очень хорошие отношения с проживающим в США Арменом Саркисяном, с которым мы играли в молодежной сборной СССР. Думаю, что через 12-15 лет настанет ренессанс армянского и грузинского футбола, а пока будут только эпизодические победы».В книге приводятся эмоциональные впечатления А.Григоряна о прошедшем 15 августа 1997 года в Батуми матче квалификационного этапа Кубка обладателей Кубков между местным «Динамо» и ереванским «Араратом», который под руководством старшего тренера А.Андриасяна в том году выиграл Кубок Армении. «Батуми нас встретил ярким солнцем и теплым гостепримством, в аэропорту Андриасяна атаковали местные и тбилисские журналисты, поздно вечером интервью с Аркадием Георгиевичем , как и эпизоды последнего матча «Арарата» в чемпионате Армении, транслировал местный телеканал»,- пишет А.Григорян. Он вспоминает:»Сообщение диктора стадиона , что 4 дня назад Аркадию Андриасяну исполнилось 50 лет, стадион в Батуми стоя встретил аплодисментами. Внимательные хозяева не оставили юбиляра без подарка. Со стороны могло показаться, что в Батуми чествуют заслуженного ветерана местной команды или тбилисского «Динамо», а не извечного их соперника».О самом матче,завершившейся победой батумского «Динамо» со счетом 4:2, А.Григорян пишет так:»В первом тайме , пока наши (армянские ) футболисты привыкали к игре на размокшем, тяжелом поле, хозяева повели -2:0( на 23 и 31 минутах дважды отличился Джуба Чухуа-прим. Т.П.). После перерыва араратовцы перехватили инициативу и усилиями Акопа Тер-Петросяна сократили счет. Затем последовал гол в наши ворота (Автандил Глонти на 77 минуте забил «Арарату-прим.) и ответный гол Рафаела Назаряна (81), ереванцы продолжали атаковать , казалось , еще чуть чуть и счет сравняется, но в самом конце матча обидный гол со штрафного пропустил Арутюн Абрамян».Поклонники футбола со стажем хорошо помнят тот матч- последний гол в ворота «Арарата» забил защитник батумского «Динамо» и сборной Грузии Гела Шекиладзе , который впоследствии успешно играл за бельгийские клубы «Льерс»(1998-2002) и «Руселаре»(2002-2003), а потом один сезон выступал за киевский «Арсенал».Через несколько дней после матча в Батуми из УЕФА пришло известие, что у динмовцев в том матче играл футболист ( Давид Сологашвили), который в период выступления за прежний клуб «Колхети-1913» Поти в Кубке Интертото имел два предупреждения и должен был пропустить матч в Батуми. УЕФА засчитало техническое поражение батумскому «Динамо» со счетом 0:3, руководство динамовцев направило туда письмо просьбой отменить вердикт, мотивируя тем, что до матча не получала из УЕФА письмо о недопуске Д. Сологашвили на игру с «Араратом», но УЕФА оставило в силе свое решение. В ответном матче в Ереване 28 августа батумские динамовцы выиграли у «Арарата» 2:0( голы забили Ростом Торгашвили и Иванэ Махарадзе), но по итогам двух встреч и решения УЕФА в следующий раунд Кубка вышел «Арарат».9 апреля 1989 года и матч «Арарат»-«Динамо» ТбилисиВ книге опубликована статья армянского журналиста Давида Петросяна, в которой отмечается, что «путь тренера Андриасяна не был усыпан розами, однако предъявлявшим ему те или иные претензии спортивным чиновникам Армении никогда не приходило в голову обвинить его в непрофессионализме или в неполной отдаче». Обвиняли в чем угодно , но не в этом. Д.Петросян пишет, что в «в карьере Андриасяна –тренера была одна игра, которая запомнилась болельщикам не по футбольным, а по человеческим и моральным критериям, речь идет о матче «Арарат»-«Динамо» Тбилиси, который был сыгран в Ереване 14 мая 1989 года».Это был матч чемпионата СССР, сыгранный через месяц после трагических событий 9 апреля 1989 года, когда советские войска жестоко разогнали мирный митинг с требованиями восстановления независимости Грузии( погибло 21 участников мирной акции). Д.Петросян пишет: «В тот день на «Раздане» зрители, а их было свыше 40 тысяч, дружно скандировали «А-ра-рат» и «Ди-на-мо». Игра закончилась вничью 0:0, а футболисты с поля в раздевалки возвращались обнявшись.Тогда действительно победила дружба . Потом тбилисцы, вернувшись домой, рассказывали, как их встретили в Ереване и какая им была оказана моральная поддержка армянами через,казалось, бы , рядовой футбольный матч».Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии-------------------------------Фотографии из книги А.Григоряна.



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