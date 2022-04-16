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Грузинские фигуристы Сафина и Берулава стали чемпионами мира среди юниоров
16.04.2022 00:05
Грузинские спортсмены Карина Сафина и Лука Берулава заняли первое место на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Эстонии.
Сафина и Берулава стали первыми фигуристами из Грузии, которые завоевали чемпионский титул в парном катании.
Пара вышла в лидеры сразу после своего первого выступления на турнире, а по сумме короткой и произвольной программ набрала 188,12 балла (67,77+120,35).
Второе место заняли представители Австралии Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур (169,91 балла). Третьими стали Брук Макинтош и Беньямин Мимар из Канады (156,8).
Всего в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию принимают участие десять пар. Фигуристы из России из-за войны в Украине отстранены от участия в турнире.
Карина Сафина и Лука Берулава тренируются под руководством российских специалистов Павла Слюсаренко и Максима Транькова. Пара представляет Грузию с сезона 2021-2022. В прошлом Карина каталась с Сергеем Бахматом, а Лука – с Алиной Бутаевой.
Вместе со своей новой партнершей Берулава дебютировал на международном юниорском турнире 2021 года в Словакии в начале сентября.
В этом году Сафина и Берулава показали исторический для Грузии результат на Олимпийских играх в Пекине, заняв девятое место в соревнованиях спортивных пар.
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