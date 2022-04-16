

В Грузии зафиксировано 222 новых случая коронавируса

16.04.2022 11:37





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа в масштабе Грузии проведено 22 703 теста, отсюда 20 791 на антигены и 1 912 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 222 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1 652 929.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 15 апреля, дневной показатель положительности составляет 0.98%, за последние 14 дней – 1.5%, а за 7 дней - 1.25%.



За последние сутки выздоровели 346 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 1 633 684.



За последние 24 часа в Грузии зафиксирован 1 новый случай смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 16 789 человек.



Из выявленных за сутки 222 новых случаев коронавируса, 119 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 5, в Имеретии - 27, в Квемо Картли – 13, в Шида Картли - 15, в Гурии – 14, в Самегрело и Земо Сванетии - 8, в Кахетии - 14, в Мцхета-Мтианети - 0, в Самцхе-Джавахети - 3, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 4



На данном этапе в Грузии 2 430 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 342 человека, в том числе в Тбилиси - 183, в Аджарии – 18, в Имеретии – 72. В реанимации 76 пациента, в том числе в Тбилиси - 46, в Аджарии – 13, в Имеретии – 7. На дому лечатся 2 088 человек.



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