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Пострадавшая при падении дерева в Тбилиси женщина скончалась в больнице
16.04.2022 14:33
В клинике «Оптимал Меди» скончалась женщина, пострадавшая при падении дерева из-за сильного ветра. Информацию об этом подтвердили в клинике.
Инцидент произошел сегодня в Варкетили. В результате пострадали две женщины.
По данным «Оптимал Меди», пострадавшие поступили к ним в 14:13. Пациентка, женщина 40 лет, с множественными травмами, находилась в критическом состоянии. Ей провели соответствующие исследования. По данным клиники, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и в 16:30 пациентка скончалась.
Второй женщине, пострадавшей в результате происшествия, сделали операцию в клинике имени Бокерия. Клиника имени Бокерия сообщает, что пациентка, также 40-летняя женщина, поступила в больницу с переломом бедра. Она остается под наблюдением в отделении интенсивной терапии.
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