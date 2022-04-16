

Пострадавшая при падении дерева в Тбилиси женщина скончалась в больнице

16.04.2022 14:33





В клинике «Оптимал Меди» скончалась женщина, пострадавшая при падении дерева из-за сильного ветра. Информацию об этом подтвердили в клинике.



Инцидент произошел сегодня в Варкетили. В результате пострадали две женщины.



По данным «Оптимал Меди», пострадавшие поступили к ним в 14:13. Пациентка, женщина 40 лет, с множественными травмами, находилась в критическом состоянии. Ей провели соответствующие исследования. По данным клиники, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и в 16:30 пациентка скончалась.



Второй женщине, пострадавшей в результате происшествия, сделали операцию в клинике имени Бокерия. Клиника имени Бокерия сообщает, что пациентка, также 40-летняя женщина, поступила в больницу с переломом бедра. Она остается под наблюдением в отделении интенсивной терапии.





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