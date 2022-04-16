

Гамкрелидзе: На Пасху ковид-ограничений не будет

16.04.2022 15:47





Думаю, дополнительных ограничений в связи с праздником Пасхи не будет - мы должны почтить память ушедших, но не большими «пирами» и кутежами, будем сравнительно скромными, эпидситуация в этом году лучше, чем в предыдущие годы, - об этом директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил в беседе с «IPN».



Как он отмечает, предпасхальный период спокойнее в сравнении с предыдущими годами, но это не должно вскружить нам голову.



«Как вы знаете, Пасха — один из самых больших праздников. К счастью, в этом году мы встречаем Пасху с более спокойной эпидситуацией, с меньшим риском, чем это было в позапрошлом году, когда мы многого не знали о вирусе, в прошлом году у нас также был высокий показатель.



В этом году у нас относительно спокойный предпасхальный период, это не должно нас распускать, вирус еще циркулирует в стране. 200-300 случаев. Понятно, что это «омикрон» и клинически он легче прошлогоднего. Думаю, дополнительных ограничений не будет, но мы уже многое узнали и испытали. Давайте постараемся быть скромнее. Разумеется, следует отметить, что Пасха – великий праздник, мы должны почтить ушедших, но не широкими «пирами» и «кутежами». Будем сравнительно скромным, эпидситуация в этом году лучше, чем в предыдущие годы», - отмечает Гамкрелидзе.



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