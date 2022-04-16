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У посольства Украины в Грузии состоялась акция в память жертв российской агрессии


16.04.2022   21:44


У посольства Украины в Тбилиси проходит акция граждане в поддержку Украины. К посольству принесли фотографии жертв российской агрессии, детскую одежду и цветы.

По словам организатора акции Саломе Канделаки, акции солидарности важны для Украины. У посольства также находятся представители диаспоры и беженцы из Украины.

На акции были зажжены свечи и прозвучал гимн Украины.

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