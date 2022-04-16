

У посольства Украины в Грузии состоялась акция в память жертв российской агрессии

16.04.2022 21:44





У посольства Украины в Тбилиси проходит акция граждане в поддержку Украины. К посольству принесли фотографии жертв российской агрессии, детскую одежду и цветы.



По словам организатора акции Саломе Канделаки, акции солидарности важны для Украины. У посольства также находятся представители диаспоры и беженцы из Украины.



На акции были зажжены свечи и прозвучал гимн Украины.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



