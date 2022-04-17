

Православная церковь отмечает Вербное воскресенье

17.04.2022 10:38





Православная церковь сегодня отмечает Вход Иисуса Христа в Иерусалим (Вербное воскресенье).



В связи с этим в храмах пройдет праздничное богослужение.



Праздник Входа Иисуса в Иерусалим также называется Неделей ваий или Вербным воскресеньем ввиду использования в этот день ваий (пальмовых ветвей и верб).



Как сказано в Евангелии, Иисус Христос направился в Иерусалим после чудесного воскрешения Лазаря за шесть дней до Пасхи. Многие из народа с радостным чувством последовали за Ним. Люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Иисус. Они устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами «Осанна!», как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Иисус, воскресив Лазаря и доказав тем самым свое право называться Сыном Божиим.



В христианской традиции день Входа Господня в Иерусалим считается символом будущего воцарения Бога.



В этот день в церквях совершается освящение верб. Ветка вербы символизирует победу жизни над смертью - Воскресение Господне.



За Вербным воскресеньем начинается Страстная неделя, или седмица, последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе, во время которой вспоминаются Тайная Вечеря, предание на суд, страдания и распятие, погребение Иисуса Христа.



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