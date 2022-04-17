

В Грузии зафиксировано 115 новых случаев коронавируса

17.04.2022 15:10





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа в масштабе Грузии проведено 8 018 тестов, отсюда 6 289 на антигены и 1 729 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 115 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1 653 044.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 16 апреля, дневной показатель положительности составляет 1.43%, за последние 14 дней – 1.49%, а за 7 дней - 1.23%.



За последние сутки выздоровели 272 лица, в целом же количество выздоровевших выросло до 1 633 956.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 3 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 16 792 человека.



Из выявленных за сутки 115 новых случаев коронавируса, 59 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 3, в Имеретии - 18, в Квемо Картли – 0, в Шида Картли - 3, в Гурии – 9, в Самегрело и Земо Сванетии - 5, в Кахетии - 8, в Мцхета-Мтианети - 0, в Самцхе-Джавахети - 10, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 0.



На данном этапе в Грузии 2 270 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 340 человек, в том числе в Тбилиси - 186, в Аджарии – 19, в Имеретии – 77. В реанимации 75 пациента, в том числе в Тбилиси - 48, в Аджарии – 12, в Имеретии – 5. На дому лечатся 1 930 человек.



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