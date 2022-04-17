|
|
|
Ирма Хецуриани - обладательница Кубка мира по фехтованию
17.04.2022 15:27
Ирма Хецуриани — обладательница золотой медали чемпионата мира в Сан-Паулу. В финале по фехтованию на саблях на колясках грузинка обыграла итальянку Розану Паскулини со счетом 15:7.
Нина Тибилашвили проиграла в полуфинальном матче итальянке Андреа Мого и завоевала бронзовую медаль.
Наша женская сборная продолжает выступление на турнире, и сегодня Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили поборются за первое место в командном зачете.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна