

Ирма Хецуриани - обладательница Кубка мира по фехтованию

17.04.2022 15:27





Ирма Хецуриани — обладательница золотой медали чемпионата мира в Сан-Паулу. В финале по фехтованию на саблях на колясках грузинка обыграла итальянку Розану Паскулини со счетом 15:7.



Нина Тибилашвили проиграла в полуфинальном матче итальянке Андреа Мого и завоевала бронзовую медаль.



Наша женская сборная продолжает выступление на турнире, и сегодня Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили поборются за первое место в командном зачете.





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