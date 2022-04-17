

Граждане Украины в Грузии смогут бесплатно учить грузинский язык

17.04.2022 16:34





Находящиеся в Грузии граждане Украины могут бесплатно учить грузинский язык по специальной программе. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования страны.



При поддержке министерства инициативу реализует школа государственного управления имени Зураба Жвания, филиалы которой работают в 13 городах Грузии.



Первая группа украинцев, пожелавших изучать грузинский язык, собралась в Батуми и уже приступила к занятиям. Как отмечают в Минобразования, программа поможет им в короткие сроки выучить язык и адаптироваться в новой среде. Учитывая большое число желающих попасть на курсы, школа готова проводить занятия дистанционно.



«Министерство образования и науки в рамках своей компетенции позаботится о каждом гражданине Украины в Грузии», — сказала замглавы Минобразования Нуну Мицкевич, которая посетила презентацию программы и первый урок грузинского языка для граждан Украины в Батумском государственном университете имени Шота Руставели.



Школа государственного управления имени Жвания с 2014 года реализует программу обучения государственному языку и интеграции для представителей этнических меньшинств, проживающих в Грузии, и других лиц, заинтересованных в изучении грузинского языка. Программа полностью финансируется государством.



В целом на данном этапе в учреждении реализуются 27 различных программ и краткосрочных курсов как в очной, так и в дистанционной форме. Этими программами уже воспользовались более 23 тысяч граждан из числа национальных меньшинств, в том числе 6 857 учителей.



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