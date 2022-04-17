

Тела трех погибших в Украине грузинских добровольцев доставят в Тбилиси на следующей неделе

17.04.2022 18:55





Тела еще трех грузинских добровольцев, погибших в Украине, доставят в Тбилиси на следующей неделе. Об этом сообщил посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили.



Накануне в боях у города Рубежное Луганской области погибли Аркадий Касрадзе, Заза Бицадзе и Александр Цаава.



«Мы делаем все, чтобы обеспечить своевременную транспортировку [тел]», — сказал Закарашвили.



По его словам, завтра в Киеве пройдет панихида по погибшим. После оформления всех сопутствующих документов, тела будут доставлены в Варшаву, а уже после – в Грузию воздушным путем.



«Если все будет сделано по графику, то, наверное, в среду или четверг, их доставят в Грузию», — пояснил Закарашвили.



К этому времени известно, что в Украине погибли девять грузинских добровольцев. Самому молодому из них, Николозу Шанава, был 21 год. Тела пяти добровольцев при содействии властей Грузии доставили на родину. Транспортировка тела Бахвы Чикобава, который погиб под Мариуполем, до сих пор невозможна из-за сложной обстановки на местах.



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