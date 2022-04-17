

Эпидемиологи призывают не забывать о мерах безопасности на Пасху

17.04.2022 19:45





Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в Грузии, эпидемиологи рекомендуют воздержаться от массовых собраний во время пасхальных праздников и соблюдать другие меры безопасности.



«Никто не запретит чтить усопших и ходить на кладбища, но, по возможности, следует избегать употребления там еды и алкоголя, поскольку в это время, а также на больших застольях и собраниях легко распространяется вирус», — сказал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе в эфире Первого канала.



Он рекомендует носить маски в закрытых пространствах, в том числе в храмах, где собирается большое количество людей. Кроме того, Гамкрелидзе призвал граждан привиться против COVID-19, отметив, что вакцин в стране достаточно.



«Мир готовится к осени, когда, скорее всего, коронавирус должен превратиться в эндемический вирус и осенью нам, вероятно, понадобится одна бустерная доза. Хочу призвать население к укреплению иммунного слоя в стране», — сказал он.



В январе-феврале Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. На фоне распространения штамма «омикрон» ежедневно в стране фиксировалось более 20 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля ситуация с заболеваемостью COVID-19 начала улучшаться. В последние дни суточный прирост в среднем составляет до 200-300 случаев.



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