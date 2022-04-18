

В Грузии за сутки зафиксировано 74 случая коронавируса

18.04.2022 11:14





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа в масштабе Грузии проведено 4 970 тестов, отсюда 3 436 на антигены и 1 534 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 74 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1 653 118.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 17 апреля, дневной показатель положительности составляет 1.49%, за последние 14 дней – 1.44%, а за 7 дней - 1.21%.



За последние сутки выздоровели 357 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 1 634 313.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 1 новый случай смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 16 793 человека.



Из выявленных за сутки 74 новых случаев коронавируса, 42 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 5, в Имеретии - 7, в Квемо Картли – 0, в Шида Картли - 1, в Гурии – 4, в Самегрело и Земо Сванетии - 8, в Кахетии - 4, в Мцхета-Мтианети - 2, в Самцхе-Джавахети - 1, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 0.



На данном этапе в Грузии 1 986 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 347 человек, в том числе в Тбилиси - 191, в Аджарии – 19, в Имеретии – 80. В реанимации 75 пациентов, в том числе в Тбилиси - 48, в Аджарии – 12, в Имеретии – 5. На дому лечатся 1 639 человек.



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