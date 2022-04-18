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На шахте Итхвиси погиб один человек
18.04.2022 11:40
На шахте Итхвиси во время исполнения служебных обязанностей погиб один человек. Информацию об этом распространяет «Джорджиан манганези».
По сообщению компании, на месте происшествия проводят проверку государственный инспектор труда и профсоюзы.
«Компания «Джорджиан манганези» выражает глубокое сожаление в связи с гибелью сотрудника шахты Итхвиси.
В воскресенье, 17 апреля, начальник участка шахты, 30-летний Н.М. погиб во время исполнения служебных обязанностей.
На месте происшествия проводят проверку государственный инспектор труда и профсоюзы. В связи со случившимся проходит расследование. В процесс активно участвует компания, которая активно сотрудничает со следствием. В наших интересах, чтобы для установления объективных обстоятельств расследование проводилось без помех.
«Джорджиан манганези» еще раз выражает глубокое сожаление в связи со случившимся и сочувствует семье и близким погибшего», - говорится в информации.
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