

Илия II выразил соболезнования в связи с гибелью грузинских добровольцев в Украине

18.04.2022 15:42





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выразил соболезнования в связи с гибелью грузинских солдат в Украине.



Патриарх выразил соболезнования семьям погибших.



«К сожалению, война в Украине снова унесла жизни наших соотечественников. Мы возносим наши молитвы за бессмертные души Давида Менабдишвили, Николоза Шанава, Александра Цаава, Аркадия Касрадзе, Зазы Бицадзе, да упокоит Господь их души, а членам их семей и родственником дарует мир и силу молиться», — говорится в письме с соболезнованиями.



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