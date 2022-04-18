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Илия II выразил соболезнования в связи с гибелью грузинских добровольцев в Украине


18.04.2022   15:42


Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выразил соболезнования в связи с гибелью грузинских солдат в Украине.

Патриарх выразил соболезнования семьям погибших.

«К сожалению, война в Украине снова унесла жизни наших соотечественников. Мы возносим наши молитвы за бессмертные души Давида Менабдишвили, Николоза Шанава, Александра Цаава, Аркадия Касрадзе, Зазы Бицадзе, да упокоит Господь их души, а членам их семей и родственником дарует мир и силу молиться», — говорится в письме с соболезнованиями.

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