

По случаю Пасхи к тбилисским кладбищам будут курсировать бесплатные автобусы

18.04.2022 17:00





По решению мэрии, 24 и 25 апреля, с 08:00 до 20:00, в направлении тбилисских кладбищ будут курсировать бесплатные автобусы. Об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на заседании столичного правительства.



«Муниципальный транспорт доставит пассажиров на кладбища Мухатгверди и Вашлиджвари от станции метро «Дидубе»; муниципальный транспорт доставит пассажиров на старое и новое кладбища Кукия от Вокзальной площади и площадей Котэ Марджанишвили; также на городское кладбище Сабуртало – от станции метро «Делиси»; на городское кладбище Грмагеле – от станции метро «Сараджишвили»; автобус до кладбища Вера будет останавливаться возле корпуса по адресу улица Бесариона Чичинадзе 25, а до Варкетильского городского кладбища автобус будет курсировать от станции метро «Варкетили» и улицы Шуамта», — сказал Каладзе.





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