

В Грузии зафиксировано 342 новых случая коронавируса

19.04.2022 12:41





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа в масштабе Грузии проведено 22 329 тестов, отсюда 20 058 на антигены и 2 271 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 342 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1 653 460.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 18 апреля, дневной показатель положительности составляет 1.53%, за последние 14 дней – 1.36%, а за 7 дней - 1.18%.



За последние сутки выздоровело 161 лицо, в целом же количество выздоровевших выросло до 1 634 474.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 1 новый случай смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 16 794 человека.



Из выявленных за сутки 342 новых случаев коронавируса, 160 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 19, в Имеретии - 38, в Квемо Картли – 22, в Шида Картли - 26, в Гурии – 27, в Самегрело и Земо Сванетии - 20, в Кахетии - 17, в Мцхета-Мтианети - 4, в Самцхе-Джавахети - 1, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 8. На данном этапе в Грузии 2 166 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 336 человек, в том числе в Тбилиси - 174, в Аджарии – 17, в Имеретии – 82. В реанимации 73 пациентов, в том числе в Тбилиси - 45, в Аджарии – 12, в Имеретии – 5. На дому лечатся 1 830 человек.



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