

В Грузии вновь не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса

20.04.2022 11:32





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа в масштабе Грузии проведено 20 385 тестов, отсюда 18 652 на антигены и 1 733 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 232 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1 653 692.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 19 апреля, дневной показатель положительности составляет 1.14%, за последние 14 дней – 1.32%, а за 7 дней - 1.20%.



За последние сутки выздоровело 117 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 1 634 591.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 0 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 16 794 человека.



Из выявленных за сутки 232 новых случаев коронавируса, 120 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 13, в Имеретии - 39, в Квемо Картли – 7, в Шида Картли - 14, в Гурии – 10, в Самегрело и Земо Сванетии - 11, в Кахетии - 9, в Мцхета-Мтианети - 4, в Самцхе-Джавахети - 5, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 0.



На данном этапе в Грузии 2 281 активный случай инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 337 человек, в том числе в Тбилиси – 189, в Аджарии – 13, в Имеретии – 81. В реанимации 71 пациентов, в том числе в Тбилиси - 47, в Аджарии – 7, в Имеретии – 6. На дому лечатся 1 944 человек.



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