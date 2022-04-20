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Праздник Чиакоконоба: власти напоминают о штрафе за сжигание покрышек


20.04.2022   13:49


Министерство защиты окружающей среды и сельского хозяйства Грузии напоминает о штрафе в случае сжигания покрышек в кострах, что является частью старинного ритуала Чиакоконоба.

Чиакоконоба — так в Грузии называется языческий ритуал очищения огнем, сохранившийся до наших дней во многих странах.

Чиакоконоба традиционно проводят в среду Страстной недели. Ритуал перепрыгивания через костер особенно любят дети и подростки. Чтобы устроить костер, зачастую они поджигают резиновые шины, пластиковые материалы и сухие листья.

Между тем ведомство напоминает, что согласно Кодексу управления отходами, открытое сжигание любых отходов запрещено и наказывается штрафом: от 500 лари (165 долларов) за обычный мусор, а в случае сжигания покрышек, резины и других подобных материалов — до 1,5 тысячи лари (500 долларов).

Во время сжигания резины и пластмассы выделяются опасные для окружающей среды и здоровья человека вещества – за время горения 1 тонны резиновых шин в атмосферу выделяется 270 килограммов копоти и 450 килограммов разных токсичных газов.

В ночь на «чиакоконоба» сотрудники департамента по надзору за окружающей средой ужесточат контроль и будут реагировать на правонарушения.

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