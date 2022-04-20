

Праздник Чиакоконоба: власти напоминают о штрафе за сжигание покрышек

20.04.2022 13:49





Министерство защиты окружающей среды и сельского хозяйства Грузии напоминает о штрафе в случае сжигания покрышек в кострах, что является частью старинного ритуала Чиакоконоба.



Чиакоконоба — так в Грузии называется языческий ритуал очищения огнем, сохранившийся до наших дней во многих странах.



Чиакоконоба традиционно проводят в среду Страстной недели. Ритуал перепрыгивания через костер особенно любят дети и подростки. Чтобы устроить костер, зачастую они поджигают резиновые шины, пластиковые материалы и сухие листья.



Между тем ведомство напоминает, что согласно Кодексу управления отходами, открытое сжигание любых отходов запрещено и наказывается штрафом: от 500 лари (165 долларов) за обычный мусор, а в случае сжигания покрышек, резины и других подобных материалов — до 1,5 тысячи лари (500 долларов).



Во время сжигания резины и пластмассы выделяются опасные для окружающей среды и здоровья человека вещества – за время горения 1 тонны резиновых шин в атмосферу выделяется 270 килограммов копоти и 450 килограммов разных токсичных газов.



В ночь на «чиакоконоба» сотрудники департамента по надзору за окружающей средой ужесточат контроль и будут реагировать на правонарушения.



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