

В Грузии составили черный список игроманов

20.04.2022 14:27





С 1 марта 2022 года по сей день в список тех, кому запрещено играть в азартные игры, попали более 500 человек.Об этом сообщает телекомпания «Имеди».



«Организатор системной электронной формы присылает нам данные каждого физического лица, и от нас идет подтверждение, находится он в черном списке или нет. На основании этого происходит сравнение данных», — объяснил порядок составления списка глава департамента обслуживания Службы доходов Леван Дгебуадзе.



Согласно новому закону об азартных играх, в Грузии даже член семьи может через суд ограничить конкретному человеку доступ к азартным играм.



Кроме того, с марта в Грузии запрещено играть в азартные игры гражданам до 25 лет, а также социально незащищенным гражданам, политикам и госслужащим.



Между тем представители неправительственной организации «Матери против азартных игр» отмечают, что хотя «многие люди вздохнули с облегчением, многие матери довольны тем, что этот закон вошел в силу, все еще существуют пути, с помощью которых игровой бизнес пытается обойти закон и получить как можно больше прибыли».





Осенью премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости поэтапно запретить в стране онлайн-казино.



22 декабря парламент утвердил новые законодательные нормы, которые повышают налоги на онлайн-казино и другие виды игорного бизнес в интернете на 65-70%.



С 1 марта запрещена реклама азартных игр на телеканалах, грузинских интернет-сайтах, а также наружная реклама. При этом операторы игорного бизнеса по-прежнему могут указываться в качестве спонсоров, в основном, на спортивных мероприятиях.



С марта 2022 года запрещено играть в онлайн-казино гражданам Грузии в возрасте до 25 лет (в случае иностранного гражданина/лица без гражданства — младше 18 лет), социально незащищенным лицам, государственным служащим, лицам, занесенным в черный список судами по требованию членов семьи, и тем, кто обращается в налоговую службу с просьбой о самоограничении.



В общей сложности около миллиона граждан Грузии старше 18 лет лишены доступа к азартным играм.



Азартные игры считаются одной из самых доходных индустрий в Грузии. Роскошные казино есть в Тбилиси и в Батуми, эти заведения пользуются популярностью у иностранных туристов из стран, где азартные игры запрещены.



При этом проблемой остаются десятки онлайн-казино и сотни тотализаторов, а также тысячи игорных аппаратов, которые рассчитаны не на туристов, а на местных жителей с доходом на уровне среднего и ниже среднего.



Профильные НПО подсчитали, что зависимостью от азартных игр, или «лудоманией», в Грузии страдает каждый пятый житель страны.



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