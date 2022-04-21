

NDI: Большинство опрошенных положительно оценивают ответные действия президента и премьер-министра Грузии на войну в Украине

21.04.2022 17:10





Согласно исследованию, проведенному Национальным демократическим институтом (NDI), большинство опрошенных положительно оценивают ответные действия президента и премьер-министра Грузии на войну в Украине.



63% респондентов положительно оценивают ответные действия президента на войну в Украине, отрицательно — 18%, затруднились ответить на вопрос 18%.



Вместе с тем, 46% опрошенных оценивают ответные действия премьер-министра Грузии на войну в Украине положительно, 37% — отрицательно, а 15% не знают ответа на вопрос.



Сегодня было опубликовано исследование, проведенное Национальным демократическим институтом и CRRC-Georgia. Данный отчет основан на двух телефонных опросах, проведенных (за исключением оккупированных территорий) примерно за две недели до вторжения России в Украину (3-15 февраля) и две недели спустя (9-20 марта).





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