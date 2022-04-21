

NDI: 92% грузинских респондентов считают Россию угрозой

21.04.2022 17:12





Согласно исследованию Национально-демократического института (NDI), 92% опрошенных жителей Грузии считают, что Россия представляет угрозу для своих соседей.



85% считают, что Россия является большой угрозой, 7% считают РФ малой угрозой. По 4% опрошенных сказали, что у них нет ответа на вопрос или заявили Россия не является угрозой.



После вторжения РФ в Украину почти на 22 процента выросло число тех, кто считает РФ угрозой.



Исследование было проведено 3-15 февраля (до начала войны) и 9-20 марта (после её начала) по телефону. Респонденты были со всей Грузии за исключением оккупированных Россией территорий. Средняя погрешность в февральском исследовании составила +(-) 1,8%, в мартовском +(-) 1,6%. Респонденты были выбраны случайным образом.



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