

Рейтинг президента Грузии вырос почти вдвое - NDI

21.04.2022 17:55





«Оценка институтов не изменилась, за исключением президента, положительная оценка деятельности которого выросла почти вдвое», — говорится в исследовании, опубликованном Национальным демократическим институтом (NDI).



На вопрос, как бы вы оценили деятельность следующих институтов, в опросе, проведенном в марте 2022 года, 26% респондентов оценили работу премьер-министра как хорошую (32 % — средне, 36 % — отрицательно, 6 % — не знают). Работу премьер-министра в декабре 2021 года положительно оценили 27% (27% — средне, 35% — плохо).



Что касается президента, то её деятельность в декабре 2021 года хорошо оценивали 14% опрошенных, а в марте этого года этот показатель увеличился до 24%. У 29% респондентов деятельность президента заслужила среднюю оценку в декабре 2021 года, а в марте 2022 года средняя оценка выросла до 42%. При этом показатель отрицательной оценки снизился на 22 процента (с 46 до 24%).



В опросе, проведенном в марте 2022 года, 13 процентов оценили работу парламента как хорошую, 40% — средне и 40% — отрицательно. В декабре прошлого года показатель положительной оценки составлял 12%, средне — 33%, отрицательно — 46%.



Что касается армии, то её оценка почти не изменилась. Положительно оценивают деятельность армии 50%, средне — 21%, плохо — 7%.





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