

NDI: 22% жителей разделяют взгляды «Грузинской мечты», 7% – «Нацдвижения»

21.04.2022 18:45





22% жителей Грузии заявляют, что правящая «Грузинская мечта» близка к их взглядам. 7% назвали «Единое национальное движение». Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, опубликованного Национальным демократическим институтом (NDI) и CRRC Georgia.



6% респондентов заявили, что к их взглядам близки другие политические партии, а 64% – что нет ни одной партии, близкой к их взглядам или не смогли ответить на вопрос. Таким образом, только 35% опрошенных смогли назвать конкретную партию. Уровень поддержки оказался настолько низок, что его нельзя использовать для прогнозирования результатов выборов.



Социологическое исследование NDI и CRRC Georgia основано на результатах двух телефонных опросов, проведенных в масштабах всей страны, за исключением оккупированных территорий. Первый этап работ проводился примерно за две недели до российского вторжения в Украину (3–15 февраля), а второй – недели спустя (9–20 марта). Средняя погрешность февральского опроса составляет +/- 1,8%, а мартовского – +/- 1,6%.



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