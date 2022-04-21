

NDI: жители Грузии ожидают активизации пророссийских сил

21.04.2022 19:47





Каждый второй гражданин Грузии считает, что влияние России в стране возросло. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, опубликованного Национальным демократическим институтом (NDI) и CRRC Georgia.



Перед российским вторжением в Украину об усилении влияния РФ в Грузии заявлял 51% респондентов, в то время как об ослаблении – 15%. После начала войны о том, что влияние России в Грузии возросло, говорит 53% опрошенных, а 9% говорят об обратном.



Большинство респондентов ожидают усиления пророссийских сил и военной агрессии со стороны РФ. На вопрос «С учетом текущей ситуации, ожидается ли развитие следующих событий в Грузии», ответы распределились следующим образом:



- Активизация пророссийских политических сил в Грузии: ожидаемо – 57%, менее ожидаемо – 15%;

- Российская военная агрессия против Грузии: ожидаемо – 52%, менее ожидаемо – 21%;



Согласно исследованию, в феврале Россию в качестве основного политического и экономического партнера Грузии хотели видеть 24% и 29% респондентов соответственно. После начала войны в Украине эти показатели упали до 13% и 16%.



При этом, 49% опрошенных согласны с решением правительства не присоединяться к экономическим санкциям против России, 37% считают это неприемлемым. 14% не смогли ответить на вопрос, а 1% – отказался отвечать. Вместе с тем, 66% выступили за введение визового режима для граждан РФ, а 23% (в основном сторонники «Грузинской мечты», мужчины и пенсионеры) высказались против. 11% не знают ответа на вопрос, 1% отказался отвечать.



Опрос NDI также показал: граждане Грузии считают, что не все русские одинаковы. Опрос продемонстрировал, что население ценит русский народ больше, чем российскую власть.



Социологическое исследование NDI и CRRC Georgia основано на результатах двух телефонных опросов, проведенных в масштабах всей страны, за исключением оккупированных территорий. Первый этап работ проводился примерно за две недели до российского вторжения в Украину (3–15 февраля), а второй – недели спустя (9–20 марта). Средняя погрешность февральского опроса составляет +/- 1,8%, а мартовского – +/- 1,6%.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



