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В Грузии выявлен 161 новый случай коронавируса
22.04.2022 11:05
В Грузии выявлен 161 новый случай заражения коронавирусом. Информация об этом недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние сутки в стране выздоровел 301 человек. За последние 24 часа от коронавируса скончался 1 пациент.
За последние сутки в стране было проведено 18 178 тестов, в том числе 16 709 экспресс-тестов на антиген и 1 469 ПЦР-тестов.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 0,89%, за последние 14 дней — 1,23%, за последние 7 дней — 1,12%.
Всего в Грузии выявлено 1 654 076 случаев заражения коронавирусом, из которых 1 635 291 человек выздоровел, 16 795 умерли.
Всего было проведено 2 876 960 прививок, 923 человека привились за день.
21 апреля в Грузии было выявлено 223 новых случая коронавируса, 399 пациентов выздоровели.
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