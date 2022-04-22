

В Грузии выявлен 161 новый случай коронавируса

22.04.2022 11:05





В Грузии выявлен 161 новый случай заражения коронавирусом. Информация об этом недавно была обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние сутки в стране выздоровел 301 человек. За последние 24 часа от коронавируса скончался 1 пациент.



За последние сутки в стране было проведено 18 178 тестов, в том числе 16 709 экспресс-тестов на антиген и 1 469 ПЦР-тестов.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 0,89%, за последние 14 дней — 1,23%, за последние 7 дней — 1,12%.



Всего в Грузии выявлено 1 654 076 случаев заражения коронавирусом, из которых 1 635 291 человек выздоровел, 16 795 умерли.



Всего было проведено 2 876 960 прививок, 923 человека привились за день.



21 апреля в Грузии было выявлено 223 новых случая коронавируса, 399 пациентов выздоровели.





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