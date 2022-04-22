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Марки «с кораблем» проданы на благотворительном аукционе за 5 миллионов
22.04.2022 22:09
Почтовые марки «Русский военный корабль, иди … !» во время благотворительного онлайн-аукциона были проданы за 5 млн гривень. Средства от продаж будут перечислены на спецсчета НБУ для помощи Вооруженным силам и на гуманитарные нужды. Об этом сообщает Prozorro.Продажи в Фейсбуке, передает Укринформ.
«Цена лота в ходе торгов выросла в 200 раз – до 5 млн гривень», — говорится в сообщении.
Как отмечают в Prozorro.Продажи, за лот соревновались 56 участников из нескольких стран. Лот состоял из марочных листов разного номинала и конвертов со спецпогашением и подписями автора фразы морского пехотинца Романа Грибова и генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского.
По словам организаторов торгов, если победитель аукциона откажется уплатить предложенную сумму, право выкупить марки перейдет к участнику, занявшему второе место.
Как сообщалось, Укрпочта ввела в обращение первую украинскую почтовую марку в условиях военного положения «Русский военный корабль, иди … !». В конкурсе на дизайн марки, который был объявлен 1 марта, приняли участие около 500 художников. Победителем народного голосования стал эскиз украинского художника Бориса Гроха.
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