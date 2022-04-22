

«Укрпочта» объявила о выпуске почтовой марки «Русский военный корабль ... ВСЁ!»

22.04.2022 22:12





"Укрпочта" объявила о выпуске новой почтовой марки, посвященной войне с Россией. Новое филателистическое произведение будет представлено в мае. Об этом сообщается на Facebook-странице "Укрпочты".



"История украинского героизма творится у нас на глазах. И мы ее хотим зафиксировать в почтовых марках. Поэтому в мае представим новый филателистический произведение как продолжение предыдущего выпуска. Все началось с фразы "Русский военный корабль, иди...!", а закончилось тем, что он действительно ушел. Поэтому следующий лист будет иметь логическое название - "Русский военный корабль ... ВСЕ!", - отмечают в "Укрпочте".



В то же время сообщается, что этот филателистический лист будет включать и купоны с изображением первой марки с кораблем, то есть зафиксирует два знаковых события. Согласно сообщению, общий тираж составит 5 млн экземпляров с внутренним и международным номиналами.



"Будем делать все возможное, чтобы их хватило всем желающим, и исторические марки, несмотря на ажиотаж, вызвали только гордость за собственную страну и ее героев", - добавили в "Укрпочте".



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



