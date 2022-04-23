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В Грузии выявлено 87 новых случаев коронавируса


23.04.2022   11:12


В Грузии выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом. Информация об этом недавно была обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.

За последние сутки в стране выздоровели 259 человек. За последние сутки от коронавируса скончались два пациента.

За последние сутки в стране проведено 7360 тестов, в том числе 6080 экспресс-тестов на антиген и 1280 ПЦР-тестов.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,18%, за последние 14 дней — 1,21%, за последние 7 дней — 1,15%.

Всего в Грузии выявлено 1 654 163 случая заражения коронавирусом, из них 1 635 550 человек выздоровели, 16 797 скончались.

Всего было проведено 2 877 023 прививки, за день вакцинированы 63 человека.

22 апреля в Грузии был выявлен 161 новый случай коронавируса, 301 человек выздоровел, один пациент скончался.

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