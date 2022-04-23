

Грузинского писателя наградили премией Европейского Союза в области литературы

23.04.2022 14:32

Новости-Грузия



Грузинский писатель Ива Пезуашвили удостоен Премии Европейского Союза в области литературы (EUPL),



EUPL присуждается начинающим авторам художественной литературы со всей Европы с 2009 года. В этом году в конкурсе участвовали 14 писателей – по одному национальному номинанту от каждой страны-участницы. Европейское жюри объявило Пезуашвили победителем EUPL 2022, а еще пять авторов из Ирландии, Испании, Украины, Бельгии, Боснии и Герцеговины были удостоены специальных упоминаний.



Победившая книга Пезуашвили – роман «Бункер». За него в 2021 году молодому автору была присуждена специальная премия национального конкурса «Саба» в номинации «Размышления о советской и постсоветской истории в грузинской литературе».



В романе рассказывается история семьи Симонян, бежавшей в Тбилиси от войны в Нагорном Карабахе.



«EUPL 2022 — это специальное издание. У нас есть 14 выдающихся номинантов, и впервые мы отмечаем пять специальных упоминаний и одного абсолютного победителя, выявленных европейским жюри. Я хочу поздравить всех номинантов, особые упоминания и победителя EUPL 2022 за их выдающиеся романы и отметить их вклад в европейский современный литературный мир. Я не могу дождаться встречи с нашими номинантами и увидеть их романы в книжных магазинах по всей Европе», — сказал сопредседатель Европейской и международной федерация книготорговцев (EIBF) Жан-Люк Третенар.



Цель премии EUPL – отметить новые литературные таланты со всей Европы, способствовать распространению и переводу литературы в европейских странах, а также привлечь внимание к творчеству и разнообразию континента.



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