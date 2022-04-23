

Чемпион Франции Сандро Макаридзе стремится попасть в НХЛ и играть за сборную Грузии

23.04.2022 14:47









После второго чемпионата была создана сборная Грузии, которая в марте 1962 года выступила на зимней Спартакиаде СССР в Свердловске(Екатеринбург): там наша команда победила Армению (11:2) и Кыргизстан (1:0), но проиграла все остальные матчи. Из 12 участников хоккейного турнира Спартакиады Грузия заняла 10-ое место.



В 1960-1980 годах в Грузии было немало энтузиастов хоккея, проводились турниры, а в 1982–1986 гг ежегодно проходили чемпионаты республики. Тогда ряд показательных тренировок для грузинских команд провел легендарный тренер Анатолий Тарасов(1918-1995), на открытие одного из чемпионатов приезжал выдающийся хоккеист Анатолий Фирсов (1941-2000), который высоко отозвался о возможностях грузинских игроков и отметил, что если будут созданы хорошие тренировочные условия, то они могут добиться результатов. Грузинская команда «Пирвели мерцхали» выступала на всесосозном детском турнире «Золотая шайба». Воспитанник этой команды голкипер Котэ Бахуташвили в конце 1980-х годов играл за московский ЦСКА и юношескую сборную СССР, а затем за казанский «Итиль».



В 1990-х годах в условиях трудностей в Грузии хоккей был в запустении, с 2004-2005 гг он ожил благодаря энтузиастам и ветеранам в Бакуриани, Тбилиси, Батуми. В 2004 г. была учреждена Федерация хоккея Грузии(ФХГ), которая с 2009 г. стала членом Международной Федерации хоккея(IIHF). C 2008 г.проводится чемпионат страны, тогда наших тренеров консультировал Патрик Фрайзер - бывший хоккеист юношеской сборной Канады. В возрождении хоккея в Грузии большую роль сыграл уроженец Тбилиси, бывший хоккеист Денис Давыдов, который в 2004-2009 гг был президентом ФХГ. В сентябре 2009 г. Денис погиб в автокатастрофе в Турции: вместе с ним погибли находившиеся в автомашине Генсек ФХГ Лаша Цагарейшвили, его супруга Тео Бердзенишвили, президент Федерации хоккея Армении Карен Хачатрян, его супруга и сын- все они направлялись на конгресс IIHF.



В дальнейшем ФХГ (в 2009-2016 годах президентом был Нугзар Пайкидзе, в 2017-2020 годах- бывший хоккеист Ило Давыдов, брат Дениса, а с 2021 года -Заза Хечуашвили ) при поддержке энтузиастов и спортивных ведомств страны осуществляли шаги для развития хоккея.



Грузия на Чемпионатах Мира



Сборная Грузии с 2013 года участвовала в проводимых IIHF ЧМ, а в 2018 году стала победителем прошедшего в ЮАР ЧМ среди команд третьего дивизиона,обыграв Турцию (6:2), Болгарию (5:3), Гонконг (11:1), Тайвань (11:2), проиграв ЮАР (2:4) и завоевав право выступать во втором дивизионе ЧМ. Форвард нашей сборной Александр Жужунашвили стал лучшим бомбардиром и лучшим нападающим ЧМ в ЮАР. Сборная Грузии была укомплектована выступавшими чемпионате страны хоккеистами, среди которых немало игроков(в основном этнические грузины и ребята с грузинскими корнями), родившихся в РФ, Финляндии и других странах.Они имеют гражданство Грузии и играли в клубах "Мимино" Бакуриани, тбилисских командах "Цецхловани джвароснеби", "Рухи мглеби","Кинулис раиндеби". Главным тренером сб. Грузии является Роланд Сванидзе, ранее выступавший в РХЛ за новокузнецкий "Металлург" (1996-1998), "Нефтяник" из Альметьевска (1998-1999) и тюменский "Рубин" (1999-2001).



В апреле 2019 года сб.Грузии выступила в Мексике на ЧМ (второй дивизион, группа В), где обыграла Исландию (6:3), Мексику (3:2), проиграла Новой Зеландии (2:6),Израилю (3:7) и КНДР (4:9), заняв четвертое место из шести команд.



18-23 апреля с.г. в Рейкьявике проходит ЧМ( второй дивизион, группа Б) с участием Исландии,Бельгии, Болгарии, Мексики и Грузии.В первый день турнира Грузия со счетом 4:3 победила Бельгию, 20 апреля 2:5 проиграла Исландии, 22 апреля наша сборная разгромила сборную Болгарии(10:3), сегодня поздно вечером завершатся матчи последнего тура ЧМ-Грузия сыграет с Мексикой, а Исландия с Бельгией. После этих игр станут известны итоги чемпионата-о ходе и результатах мирового первенства среди команд группы Б второго дивизиона расскажем позже.



Находящийся в столице Исландии Генсек ФХГ Михаил Давиташвили (бывший хоккеист сборной Грузии) поблагодарил проживающих в Рейкьявике уроженцев Грузии за поддержку нашей команды на матчах этого ЧМ. «Хочу сказать огромное спасибо находящимся в Исландии уроженцам Грузии за то, что они так активно, мощно и душевно поддерживали с трибун наших хоккеистов, такая поддержка очень важна для спортсменов и тренеров»,- сказал Давиташвили.



Автор этих строк выражает персональную благодарность проживающему в Рейкьявике бывшему футболисту сухумского «Динамо»(1969-1970) и команды Грузинского института субтропического хозяйства (сухумская «ГИСХ» в 1975 году стала чемпионом СССР среди сельхозвузов) Нугзару Кварцхава и его супруге Мимозе Заракуа за то, что они вместе с сыном Темуром и дочерью Темо сумели максимально мобилизовать находящихся в Исландии уроженцев Грузии для поддержки нашей хоккейной сборной на матчах ЧМ 2022.



Феномен Сандро Макаридзе



Сегодня мы расскажем 11-летнем хоккеисте Сандро Макаридзе, который в апреле с.г. стал чемпионом Франции (U-13). Автор этих строк связался с проживающим в Париже Бекой Макаридзе-отцом Сандро.



- Бека!Как случилось, что ваш сын выбрал не футбол, баскетбол, регби, а хоккей?.



- Сандро родился в Тбилиси 17 октября 2010 года. Когда ему было около двух лет, мы с семьей переехали в Будапешт , где до лета 2021 года я работал в посольстве Грузии. В возрасте 4 лет сын стал заниматься фигурным катанием в Будапеште, через год он попросил перевести в детскую хоккейную команду, которая тренировалась на той же арене. Сандро стал играть в детской команде «Jégkert» .



- Затем он выступал в клубе «МАС» под руководством опытного тренера Бузаша!



- В июне 2020 года Сандро стал игроком клуба «MAC»- сперва он выступал в команде U- 12, а затем и в U-14-он был капитаном обоих команд. В минувшем году Сандро три раза побывал на специальных сборах в Литве, которые проводил для юных хоккеистов разных стран проживающий в США титулованный и успешный грузинский тренер Бесарион Цинцадзе(ранее он работал в тренерском штабе клубов НХЛ «Питтсбург пингвинс» и «Бостон брюинз» и становился победителем Кубка Стэнли, а сейчас работает в тренерском штабе «Нью-Йорк Айлендерс» ). В беседе с автором этих строк Б.Цинцазе назвал «Сандро Макаридзе талантливым хоккеистом». «Мне очень приятно тренировать Сандро, он очень одаренный и трудолюбивый , Сандро живет хоккеем, у него есть возможности стать высококлассным хоккеистом»,- сказал Б. Цинцадзе.



Автор этих строк ознакомился также с оценкой игровых и человеческих качеств Сандро, сделанный осенью 2021 года известным венгерским тренером Норбертом Бузашем. Он назвал Сандро «очень талантливым игроком». «Его воля к победе и отношение к хоккею просто образцовые, он стал лидером и лучшим не только в своей команде, но и в чемпионате Венгрии этой возрастной категории. Сандро имеет отличную технику, высокую скорость, прекрасное умение владеть шайбой, очень точен в бросках, у него особая интуиция гола, в его возрасте это большая редкость. Его уход из «МАС» –это большая потеря для команды и чемпионата Венгрии»,--считает Бузаш.



Макаридзе-Чемпион Франции и лучший игрок «Tournoi de Compiègne 2022»



В последние три месяца прошлого года Сандро тренировался в Тбилиси под руководством главного тренера сб.Грузии Роланда Сванидзе, с января с.г. Сандро с родителями живет в Париже, он стал играть во Франции: с начала февраля Сандро является хоккеистом парижского клуба «ACBB « Булонь-Бийанкур, сыграл в чемпионате 4 матча, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач, вместе с клубом в начале апреля он стал чемпионом Франции(U-13).



9-11 апреля он в составе клуба «ACBB « выступил на международном детском турнире в Швейцарии (U-15)- в 4 матчах забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. 16-17 апреля Сандро со своей командой стал победителем детского турнира «Tournoi de Compiègne 2022» (U-13), в котором участвовали 4 французские и 1 польская команда. В 7 матчах Сандро забил 29 голов, стал бомбардиром и лучшим игроком турнира.



Автор этих строк пообщался с проживающим в Париже Сандро Макаридзе. Он сказал, что «желает стать профессионалом высокого ранга, мечтает попасть в клуб НХЛ и играть за национальную сборную Грузии на ЧМ». «Я всегда играю под номером 85, это не случайно- мой отец родился в 1985 году и поэтому я избрал этот номер»,- признался 11-летний Сандро.







Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии



Фотографии из архива семьи Макаридзе В силу ряда объективных и субъективных причин и отсутствия полноценной инфраструктуры хоккей с шайбой в 20-ом веке не пользовался особой популярностью в Грузии, но следует отметить, что первые команды по хоккею с шайбой у нас появились в конце 1950-начале 1960 годов:тогда в ряде городов республики благодаря энтузиастам этот вид спорта стал привлекать внимание части детей, юношей и взрослых. В 1961 и 1962 годах в Бакуриани состоялись первый и второй чемпионат Грузии по хоккею с шайбой: в 1961 году победителем первенства стала команда «Ахалкалаки», выигравшая в финале у «Батуми», а на следующий год чемпионом стала команда из Тбилиси, победившая команду «Ахалкалаки».После второго чемпионата была создана сборная Грузии, которая в марте 1962 года выступила на зимней Спартакиаде СССР в Свердловске(Екатеринбург): там наша команда победила Армению (11:2) и Кыргизстан (1:0), но проиграла все остальные матчи. Из 12 участников хоккейного турнира Спартакиады Грузия заняла 10-ое место.В 1960-1980 годах в Грузии было немало энтузиастов хоккея, проводились турниры, а в 1982–1986 гг ежегодно проходили чемпионаты республики. Тогда ряд показательных тренировок для грузинских команд провел легендарный тренер Анатолий Тарасов(1918-1995), на открытие одного из чемпионатов приезжал выдающийся хоккеист Анатолий Фирсов (1941-2000), который высоко отозвался о возможностях грузинских игроков и отметил, что если будут созданы хорошие тренировочные условия, то они могут добиться результатов. Грузинская команда «Пирвели мерцхали» выступала на всесосозном детском турнире «Золотая шайба». Воспитанник этой команды голкипер Котэ Бахуташвили в конце 1980-х годов играл за московский ЦСКА и юношескую сборную СССР, а затем за казанский «Итиль».В 1990-х годах в условиях трудностей в Грузии хоккей был в запустении, с 2004-2005 гг он ожил благодаря энтузиастам и ветеранам в Бакуриани, Тбилиси, Батуми. В 2004 г. была учреждена Федерация хоккея Грузии(ФХГ), которая с 2009 г. стала членом Международной Федерации хоккея(IIHF). C 2008 г.проводится чемпионат страны, тогда наших тренеров консультировал Патрик Фрайзер - бывший хоккеист юношеской сборной Канады. В возрождении хоккея в Грузии большую роль сыграл уроженец Тбилиси, бывший хоккеист Денис Давыдов, который в 2004-2009 гг был президентом ФХГ. В сентябре 2009 г. Денис погиб в автокатастрофе в Турции: вместе с ним погибли находившиеся в автомашине Генсек ФХГ Лаша Цагарейшвили, его супруга Тео Бердзенишвили, президент Федерации хоккея Армении Карен Хачатрян, его супруга и сын- все они направлялись на конгресс IIHF.В дальнейшем ФХГ (в 2009-2016 годах президентом был Нугзар Пайкидзе, в 2017-2020 годах- бывший хоккеист Ило Давыдов, брат Дениса, а с 2021 года -Заза Хечуашвили ) при поддержке энтузиастов и спортивных ведомств страны осуществляли шаги для развития хоккея.Сборная Грузии с 2013 года участвовала в проводимых IIHF ЧМ, а в 2018 году стала победителем прошедшего в ЮАР ЧМ среди команд третьего дивизиона,обыграв Турцию (6:2), Болгарию (5:3), Гонконг (11:1), Тайвань (11:2), проиграв ЮАР (2:4) и завоевав право выступать во втором дивизионе ЧМ. Форвард нашей сборной Александр Жужунашвили стал лучшим бомбардиром и лучшим нападающим ЧМ в ЮАР. Сборная Грузии была укомплектована выступавшими чемпионате страны хоккеистами, среди которых немало игроков(в основном этнические грузины и ребята с грузинскими корнями), родившихся в РФ, Финляндии и других странах.Они имеют гражданство Грузии и играли в клубах "Мимино" Бакуриани, тбилисских командах "Цецхловани джвароснеби", "Рухи мглеби","Кинулис раиндеби". Главным тренером сб. Грузии является Роланд Сванидзе, ранее выступавший в РХЛ за новокузнецкий "Металлург" (1996-1998), "Нефтяник" из Альметьевска (1998-1999) и тюменский "Рубин" (1999-2001).В апреле 2019 года сб.Грузии выступила в Мексике на ЧМ (второй дивизион, группа В), где обыграла Исландию (6:3), Мексику (3:2), проиграла Новой Зеландии (2:6),Израилю (3:7) и КНДР (4:9), заняв четвертое место из шести команд.18-23 апреля с.г. в Рейкьявике проходит ЧМ( второй дивизион, группа Б) с участием Исландии,Бельгии, Болгарии, Мексики и Грузии.В первый день турнира Грузия со счетом 4:3 победила Бельгию, 20 апреля 2:5 проиграла Исландии, 22 апреля наша сборная разгромила сборную Болгарии(10:3), сегодня поздно вечером завершатся матчи последнего тура ЧМ-Грузия сыграет с Мексикой, а Исландия с Бельгией. После этих игр станут известны итоги чемпионата-о ходе и результатах мирового первенства среди команд группы Б второго дивизиона расскажем позже.Находящийся в столице Исландии Генсек ФХГ Михаил Давиташвили (бывший хоккеист сборной Грузии) поблагодарил проживающих в Рейкьявике уроженцев Грузии за поддержку нашей команды на матчах этого ЧМ. «Хочу сказать огромное спасибо находящимся в Исландии уроженцам Грузии за то, что они так активно, мощно и душевно поддерживали с трибун наших хоккеистов, такая поддержка очень важна для спортсменов и тренеров»,- сказал Давиташвили.Автор этих строк выражает персональную благодарность проживающему в Рейкьявике бывшему футболисту сухумского «Динамо»(1969-1970) и команды Грузинского института субтропического хозяйства (сухумская «ГИСХ» в 1975 году стала чемпионом СССР среди сельхозвузов) Нугзару Кварцхава и его супруге Мимозе Заракуа за то, что они вместе с сыном Темуром и дочерью Темо сумели максимально мобилизовать находящихся в Исландии уроженцев Грузии для поддержки нашей хоккейной сборной на матчах ЧМ 2022.Сегодня мы расскажем 11-летнем хоккеисте Сандро Макаридзе, который в апреле с.г. стал чемпионом Франции (U-13). Автор этих строк связался с проживающим в Париже Бекой Макаридзе-отцом Сандро.- Сандро родился в Тбилиси 17 октября 2010 года. Когда ему было около двух лет, мы с семьей переехали в Будапешт , где до лета 2021 года я работал в посольстве Грузии. В возрасте 4 лет сын стал заниматься фигурным катанием в Будапеште, через год он попросил перевести в детскую хоккейную команду, которая тренировалась на той же арене. Сандро стал играть в детской команде «Jégkert» .- В июне 2020 года Сандро стал игроком клуба «MAC»- сперва он выступал в команде U- 12, а затем и в U-14-он был капитаном обоих команд. В минувшем году Сандро три раза побывал на специальных сборах в Литве, которые проводил для юных хоккеистов разных стран проживающий в США титулованный и успешный грузинский тренер Бесарион Цинцадзе(ранее он работал в тренерском штабе клубов НХЛ «Питтсбург пингвинс» и «Бостон брюинз» и становился победителем Кубка Стэнли, а сейчас работает в тренерском штабе «Нью-Йорк Айлендерс» ). В беседе с автором этих строк Б.Цинцазе назвал «Сандро Макаридзе талантливым хоккеистом». «Мне очень приятно тренировать Сандро, он очень одаренный и трудолюбивый , Сандро живет хоккеем, у него есть возможности стать высококлассным хоккеистом»,- сказал Б. Цинцадзе.Автор этих строк ознакомился также с оценкой игровых и человеческих качеств Сандро, сделанный осенью 2021 года известным венгерским тренером Норбертом Бузашем. Он назвал Сандро «очень талантливым игроком». «Его воля к победе и отношение к хоккею просто образцовые, он стал лидером и лучшим не только в своей команде, но и в чемпионате Венгрии этой возрастной категории. Сандро имеет отличную технику, высокую скорость, прекрасное умение владеть шайбой, очень точен в бросках, у него особая интуиция гола, в его возрасте это большая редкость. Его уход из «МАС» –это большая потеря для команды и чемпионата Венгрии»,--считает Бузаш.В последние три месяца прошлого года Сандро тренировался в Тбилиси под руководством главного тренера сб.Грузии Роланда Сванидзе, с января с.г. Сандро с родителями живет в Париже, он стал играть во Франции: с начала февраля Сандро является хоккеистом парижского клуба «ACBB « Булонь-Бийанкур, сыграл в чемпионате 4 матча, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач, вместе с клубом в начале апреля он стал чемпионом Франции(U-13).9-11 апреля он в составе клуба «ACBB « выступил на международном детском турнире в Швейцарии (U-15)- в 4 матчах забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. 16-17 апреля Сандро со своей командой стал победителем детского турнира «Tournoi de Compiègne 2022» (U-13), в котором участвовали 4 французские и 1 польская команда. В 7 матчах Сандро забил 29 голов, стал бомбардиром и лучшим игроком турнира.Автор этих строк пообщался с проживающим в Париже Сандро Макаридзе. Он сказал, что «желает стать профессионалом высокого ранга, мечтает попасть в клуб НХЛ и играть за национальную сборную Грузии на ЧМ». «Я всегда играю под номером 85, это не случайно- мой отец родился в 1985 году и поэтому я избрал этот номер»,- признался 11-летний Сандро.Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист ГрузииФотографии из архива семьи Макаридзе



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