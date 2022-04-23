

Схождение Благодатного огня в храме Воскресения

23.04.2022 15:45





В Иерусалиме, в храме Воскресения Христова, верующие отпраздновали схождение Благодатного Огня.



Огонь, согласно традиции, из кувуклии на Гробе Господнем вынес патриарх Иерусалимский.



Благодатный Огонь называют светом истины, который символизирует Воскресение Иисуса Христа.



Гробница Спасителя находится в Иерусалиме, в храме Воскресения, который был построен в девятнадцатом веке по приказу королевы Елены.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



