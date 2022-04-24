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Спецрейсом из Израиля в Тбилиси доставили благодатный огонь
24.04.2022 00:02
Благодатный огонь доставили в Грузию спецрейсом из Израиля. Об этом сообщает Первый канал.
Делегацию Грузинской православной церкви, которая присутствовала на сегодняшней церемонии в храме Гроба Господня, в Тбилисском аэропорту встречали сотни людей.
Из аэропорта свечи и лампады доставили в Кафедральный собор Святой Троицы (Самеба), где в эти минуты проходит праздничная пасхальная служба. Затем благодатный огонь передадут практически во все епархии ГПЦ на территории страны.
Из Иерусалима в Грузию Благодатный огонь в Грузию доставляется с 1995 года, с 1999 года – его привозят спецрейсом.
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