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Илия II: Душа болит от войн, особенно по соседству, которую Россия ведет против Украины
24.04.2022 00:32
«Война между странами приносит большое несчастье, так как уносит в жертву жизни тысяч людей, попирает всевозможные законы, мораль, ценности, приносит разрушения и материально-культурный ущерб, сеет жестокость и всеобщую ненависть, что, конечно, создает очень тяжелую ситуацию и в духовном плане», – говорится в Пасхальной Эпистоле Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
Как упоминалось в Эпистоле, душа болит от войн, особенно по соседству, которую Россия ведет против Украины, где происходят ужасные факты и тяжелейшие зверства.
«В настоящее время нынешняя ситуация такова, что никто не знает, что принесет завтрашний день и как будут развиваться события; Процессы могут скоро закончиться или перерасти в долгосрочную конфронтацию, или мы все можем столкнуться с глобальной катастрофой, что, естественно, вызывает всеобщий страх.
Но мы не должны забывать, что Господь много раз спасал человечество в самых сложных ситуациях; Главное — не потерять человеческое достоинство, не потерять веру и Упование на Бога», — говорится в Эпистоле.
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