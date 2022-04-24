

Православный мир отмечает Пасху – Светлое Христово Воскресение

24.04.2022 11:15





Православный мир сегодня отмечает Пасху – Светлое Христово Воскресение. Празднование Пасхи происходит ежегодно в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния. Пасха является главным событием года для православных христиан.



В день Пасхи после семинедельного поста на столе появляются куличи, творог, мясо, крашенные яйца. Окрашенное в красный цвет яйцо знаменует для людей возрождение Кровью Христовой.



Накануне, в Страстную Субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Из молельни, находящейся над местом погребения Иисуса, Благодатный огонь вынес Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины.



Небесный огонь сошел в храме Гроба Господня в 15:32 по тбилисскому времени.



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