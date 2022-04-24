

В Грузии выявлено 92 новых случая коронавируса

24.04.2022 12:25





В Грузии выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. Информация об этом недавно была обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние сутки в стране выздоровел 241 человек. За последние сутки от коронавируса скончались трое пациентов.



За последние сутки в стране проведено 6708 тестов, в том числе 5261 экспресс-тестов на антиген и 1447 ПЦР-тестов.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,37%, за последние 14 дней — 1,2%, за последние 7 дней — 1,15%.



Всего в Грузии выявлено 1 654 255 случаев заражения коронавирусом, из них 1 635 791 человек выздоровел, 16 800 умерли.



Всего было проведено 2 877 150 прививок, за день вакцинированы 98 человек.



23 апреля в Грузии было выявлено 87 новых случаев коронавируса, 259 человек выздоровели, двое пациентов скончались.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



