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В Грузии выявлено 92 новых случая коронавируса
24.04.2022 12:25
В Грузии выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. Информация об этом недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние сутки в стране выздоровел 241 человек. За последние сутки от коронавируса скончались трое пациентов.
За последние сутки в стране проведено 6708 тестов, в том числе 5261 экспресс-тестов на антиген и 1447 ПЦР-тестов.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,37%, за последние 14 дней — 1,2%, за последние 7 дней — 1,15%.
Всего в Грузии выявлено 1 654 255 случаев заражения коронавирусом, из них 1 635 791 человек выздоровел, 16 800 умерли.
Всего было проведено 2 877 150 прививок, за день вакцинированы 98 человек.
23 апреля в Грузии было выявлено 87 новых случаев коронавируса, 259 человек выздоровели, двое пациентов скончались.
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