

На Пасху Илия Второй напомнил о важности человеческого достоинства во время войны

24.04.2022 17:15





Во время войн люди должны проявлять сострадание и доброту к жертвам конфликтов и не утратить человеческое достоинство, веру и любовь. Об этом говорится в пасхальном обращении Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.



Свою эпистолу предстоятель Грузинской православной церкви посвятил ситуации в Украине. Он напомнил, что любая война приносит «большое несчастье, поскольку она уносит тысячи человеческих жизней, попирает всяческий закон, мораль, достоинство, несет разрушение и материально-культурный ущерб, сеет жестокость и всеобщую ненависть».



«В такой обстановке важно и необходимо проявлять сострадание и доброту к жертвам войны (раненым, пленным, обездоленным, детям, женщинам, старикам, немощным и т. д.), чтобы преодолеть зло.



Огромную душевную боль вызывают продолжающиеся сегодня в мире войны, особенно по соседству с нами, которую Россия ведет в Украине, где место имеют ужасающие факты и большая жестокость. Вот почему мы все должны особенно молиться и прилагать усилия для достижения мира», — сказал он.



Как указал Илия Второй, в нынешней ситуации «никто не знает, что будет завтра, и как будут развиваться события». По его словам, «процессы могут закончиться в ближайшее время, перерасти в затянувшиеся противостояния, или же мы все можем оказаться перед лицом глобальной катастрофы, что порождает всеобщий страх».



«Однако не следует забывать, что Господь неоднократно открывал человечеству выход из тяжелейших ситуаций; Главное – не утратить человеческое достоинство даже в самой сложной ситуации, не утратить веру и любовь к Творцу», — добавил он.



Бояться нормально



«Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти», — процитировал Патриарх книгу Притчей. Здесь же он добавил, что «Царство Христово остается недоступным для тех, кто не испытывает страха и любви к Богу, а также любви к ближнему, являющейся результатом нашей веры и трудолюбия».



«Вообще страх, как инстинкт выживания, — постоянный спутник человечества, и самый сильный — это страх смерти, являющийся нашим естественным состоянием, ибо он связан с разъединением души и плоти и нарушает их единство. Однако верующие в Христа знают, что предание тела земле и его разложение не означает конец нашего существования. Этот процесс необходим для восстановления тела в обновленном виде», — сказал он.



Напоследок Патриарх призвал верующих укреплять свою веру и еще раз поздравил всех с праздником Воскресения Господня.



Прихожане Грузинской православной церкви в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля. В ночь на воскресенье Илия Второй возглавил службу в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба). К Пасхе в храм была доставлена частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня. Сегодня в Самеба собрались сотни верующих, на литании присутствовали первые лица страны.



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