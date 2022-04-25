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В Грузии около четырех тысяч человек в четвертый раз привились от коронавируса
25.04.2022 21:05
Дополнительную, четвертую дозу вакцины против коронавируса в Грузии уже сделали около четырех тысяч человек. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Совет иммунизации Грузии принял решение о вакцинации граждан старше 50 лет четвертой дозой вакцины против коронавируса, то есть второй бустерной дозой.
«Около четырех тысяч человек в стране сделали четвертую дозу по разным причинам, в том числе и больные хроническими заболеваниями. Но уже принято решение, что люди получили твердую рекомендацию сделать вторую бустер-дозу спустя четыре месяца после первого бустера или заболевания», – заявил Гамкрелидзе.
По его словам, сделать четвертую дозу вакцины против коронавируса могут и подростки старше 12 лет с хроническими заболеваниями.
По последним данным, в Грузии всего проведено 2 877 150 прививок, из них полный курс – две прививки, прошли 1 262 481 человек, а бустерной дозой вакцинированы 246 341 человек.
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