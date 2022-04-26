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В Грузии выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом


26.04.2022   11:42


В Грузии выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом. Информация об этом недавно была обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.

За последние сутки в стране выздоровели 104 человека, летальных случаев зафиксировано не было.

За последние сутки в стране проведено 4 576 тестов, в том числе 3 245 экспресс-тестов на антиген и 1331 ПЦР-тестов.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,35%, за последние 14 дней — 1,05%, за последние 7 дней — 1,05%.

Всего в Грузии выявлено 1 654 375 случая заражения коронавирусом, из них 1 636 108 человек выздоровели, 16 800 скончались.

Всего было проведено 2 877 175 прививок, за день вакцинировались 16 человек.

25 апреля в Грузии было выявлено 58 новых случаев коронавируса, 213 человек выздоровел, ни одного летального случая.

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