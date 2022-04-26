

Население Грузии призывает власти закрыть воздух и море для России

26.04.2022 12:02





Граждане Грузии призывают власти закрыть воздушное и морское пространство для российских самолетов и кораблей. Открытое обращение к правительству Грузии было опубликован сегодня, 26 марта.



Его авторы отмечают, что Грузия активно помогает Украине: Тбилиси присоединился к международным резолюциям, парламентская делегация посетила с официальным визитом Киев, Грузия оказывает гуманитарную помощь и «самое главное, сотни грузин ценой собственной жизни защищают Украину и сражаются вместе с украинцами в этой неравной борьбе».



«Прекращение Российской империи возможно только при консолидации международного сообщества. Многие страны мира сегодня стоят перед выбором между свободой и процветанием или ухудшением отношений с Россией. Современный мир выбирает свободу. Круг санкций против России постепенно расширяется. Один из них — закрытие морского и воздушного пространства для российских кораблей и самолетов.



Грузинский народ, несмотря на свою малочисленность, никогда не боялся империй. Даже в эпоху, когда не было ни Интернета, ни ООН, ни НАТО, ни международного сообщества, грузинский народ в одиночку расправлялся с величайшими империями мира и сохранял свое национальное достоинство.



Война на Украине — это наша война. Мы хорошо помним августовскую войну 2008 года с ее разрушительными последствиями, хорошо помним Абхазию. Грузия обязана помогать Украине всеми возможными способами, в том числе законными средствами, которые имеют право использовать все суверенные страны.



Исходя из вышеизложенного, мы обращаемся к правительству Грузии с призывом сделать еще один важный шаг в поддержку Украины и закрыть морское и воздушное пространство Грузии для российских кораблей и самолетов», — сказано в письме.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



