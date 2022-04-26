

В городе Чиатура активисты переименовали офис Alt-Info в «Офис Путина».

26.04.2022 12:03





Жители Грузии продолжают опротестовывать открытие региональных офисов прокремлевской партии «Консервативное движение», которая была зарегистрирована учредителями радикальной, ультраправой медиа-платформы Alt-Info.



В городе Чиатура активисты переименовали офис Alt-Info в «Офис Путина».



С начала войны в Украине движение против Alt-Info, которое имеет прямое отношение к ряду беспорядков в Грузии, перешло в активную фазу, протесты проходят почти во всех регионах страны, кое-где удалось добиться закрытия офисов прокремлевского движения.



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