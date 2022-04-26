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В городе Чиатура активисты переименовали офис Alt-Info в «Офис Путина».
26.04.2022 12:03
Жители Грузии продолжают опротестовывать открытие региональных офисов прокремлевской партии «Консервативное движение», которая была зарегистрирована учредителями радикальной, ультраправой медиа-платформы Alt-Info.
В городе Чиатура активисты переименовали офис Alt-Info в «Офис Путина».
С начала войны в Украине движение против Alt-Info, которое имеет прямое отношение к ряду беспорядков в Грузии, перешло в активную фазу, протесты проходят почти во всех регионах страны, кое-где удалось добиться закрытия офисов прокремлевского движения.
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