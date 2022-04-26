

Грузия готовится принять Чемипионат Европы по футболу U-21

26.04.2022 20:20





Правительство Грузии выделит более 100 миллионов лари для восстановления спортивной инфраструктуры и строительства новых стадионов для проведения Чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд ( U-21). Об этом сегодня заявил министр инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе на брифинге в администрации правительства.



«Правительство Грузии приняло соответствующее постановление, в рамках которого Фонд муниципального развития министерства регионального развития и инфраструктуры будет привлечен к реабилитации соответствующих стадионов, а также строительству новых стадионов, на что предусмотрено 100 миллионов лари», — сказал Карселадзе



Финальный турнир 24-го чемпионата Европы по футболу 2023 года среди молодежных команд (до 21 года) пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. В турнире примут участие 16 европейских команд. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия примет Румыния.



Согласно регламенту чемпионата, обе страны-организаторы — Грузия и Румыния, сыграют в финальной стадии без прохождения квалификационного этапа.



Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили заявил, что турнир подобного масштаба в Грузии еще не проводился.



Всего к чемпионату будет обустроено 12 объектов инфраструктуры в дополнение к уже существующим. Согласно постановлению правительства новые объекты появятся в Тбилиси, Сагурамо, Кутаиси, Цхалтубо, Кобулети и Батуми.



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