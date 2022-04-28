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IRI: В рейтинге одобрения лидируют Илия II, Каха Каладзе и Саломе Зурабишвили
28.04.2022 09:40
Согласно исследованию Международного республиканского института (IRI), 92% опрошенных положительно относятся к патриарху Грузии Илие II, 53% - к мэру Тбилиси Кахе Каладзе и 52% - к президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
Между тем, отрицательно к патриарху расположены 4% опрошенных, к мэру Тбилиси – 43%, а к президенту страны – 45%.
В рейтинге четвертое место с 47%-ми занимает премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Отрицательно к нему относятся 48%.
На пятом месте с 46%-ми – омбудсмен Грузии Нино Ломджария. Ею недовольны 40%.
К Анне Долидзе одобрительно относятся 44% опрошенных, отрицательно – 35%.
К бывшему премьер-министру Грузии Георгию Гахария положительно относятся 40% опрошенных, отрицательно – 55%.
Давид Усупашвили нравится 39% опрошенных, отрицательно его оценивают 48%.
К Ираклию Кобахидзе положительно относятся 38%, отрицательно – 56%.
Георгия Вашадзе одобряют 37%, недовольны им – 56%.
К Тее Цулукиани положительно относятся 37%, отрицательно – 57%.
К Нике Мелия положительное отношение выражают 37%, отрицательное – 58%.
Шалва Нателакшвили нравится 33%-там, отрицательное отношение к нему выражают 63%.
К Бидзине Иванишвили положительно относится 31%, отрицательно – 60%.
К Михаилу Саакашвили положительное отношение выражает 31%, отрицательное – 60%.
К Шалве Папуашвили положительно относятся 27%, отрицательно – 39%.
Мамука Хазарадзе нравится 27%-там, отрицательно к нему относится 61%.
К Алеко Элисашвили одобрительно относятся 27%, порицательно – 64%.
К Нино Бурджанадзе положительное отношение выражают 25%, отрицательное – 69%.
К Бадри Джапаридзе положительно относятся 23%, отрицательно – 58%.
Зураба Гирчи Джапаридзе одобряют 23%, отрицательное отношение к нему фиксируют 69%.
В отношении Гиги Бокерия положительно настроены 18%, отрицательно – 76%.
К Хатуне Самнидзе положительно относятся 16%, отрицательно – 45%.
Исследование было проведено в период с 4 по 24 марта 2022 гожа от имени центра исследований Международного республиканского института представителем "Baltic Surveys"/The Gallup Organization, доктором Расой Алишаускене. Полевые работы проведены „IPM“. Данные собраны путем прямого интервьюирования. Выбор охватил 1 486 респондентов, имеющих право голоса. Данные были взвешены в соответствии с возрастом, полом, регионом и размером поселения. Погрешность составляет +/- 2.5 %. Показатель отклика – 64%. Исследование стало возможным благодаря поддержке американского народа посредством Агентства США по международному развитию (USAID).
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