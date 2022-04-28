Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

IRI: В рейтинге одобрения лидируют Илия II, Каха Каладзе и Саломе Зурабишвили


28.04.2022   09:40


Согласно исследованию Международного республиканского института (IRI), 92% опрошенных положительно относятся к патриарху Грузии Илие II, 53% - к мэру Тбилиси Кахе Каладзе и 52% - к президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Между тем, отрицательно к патриарху расположены 4% опрошенных, к мэру Тбилиси – 43%, а к президенту страны – 45%.

В рейтинге четвертое место с 47%-ми занимает премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Отрицательно к нему относятся 48%.

На пятом месте с 46%-ми – омбудсмен Грузии Нино Ломджария. Ею недовольны 40%.

К Анне Долидзе одобрительно относятся 44% опрошенных, отрицательно – 35%.

К бывшему премьер-министру Грузии Георгию Гахария положительно относятся 40% опрошенных, отрицательно – 55%.

Давид Усупашвили нравится 39% опрошенных, отрицательно его оценивают 48%.

К Ираклию Кобахидзе положительно относятся 38%, отрицательно – 56%.

Георгия Вашадзе одобряют 37%, недовольны им – 56%.

К Тее Цулукиани положительно относятся 37%, отрицательно – 57%.

К Нике Мелия положительное отношение выражают 37%, отрицательное – 58%.

Шалва Нателакшвили нравится 33%-там, отрицательное отношение к нему выражают 63%.

К Бидзине Иванишвили положительно относится 31%, отрицательно – 60%.

К Михаилу Саакашвили положительное отношение выражает 31%, отрицательное – 60%.

К Шалве Папуашвили положительно относятся 27%, отрицательно – 39%.

Мамука Хазарадзе нравится 27%-там, отрицательно к нему относится 61%.

К Алеко Элисашвили одобрительно относятся 27%, порицательно – 64%.

К Нино Бурджанадзе положительное отношение выражают 25%, отрицательное – 69%.

К Бадри Джапаридзе положительно относятся 23%, отрицательно – 58%.

Зураба Гирчи Джапаридзе одобряют 23%, отрицательное отношение к нему фиксируют 69%.

В отношении Гиги Бокерия положительно настроены 18%, отрицательно – 76%.

К Хатуне Самнидзе положительно относятся 16%, отрицательно – 45%.

Исследование было проведено в период с 4 по 24 марта 2022 гожа от имени центра исследований Международного республиканского института представителем "Baltic Surveys"/The Gallup Organization, доктором Расой Алишаускене. Полевые работы проведены „IPM“. Данные собраны путем прямого интервьюирования. Выбор охватил 1 486 респондентов, имеющих право голоса. Данные были взвешены в соответствии с возрастом, полом, регионом и размером поселения. Погрешность составляет +/- 2.5 %. Показатель отклика – 64%. Исследование стало возможным благодаря поддержке американского народа посредством Агентства США по международному развитию (USAID).

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна