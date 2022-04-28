

В Грузии зафиксировано 132 новых случая коронавируса

28.04.2022 12:25





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа в масштабе Грузии проведено 20 549 тестов, отсюда 19 451 на антигены и 1 098 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 132 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1 654 797.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 27 апреля, дневной показатель положительности составляет 0.64%, за последние 14 дней – 1.1%, а за 7 дней - 1.02%.



За последние сутки выздоровело 332 лица, в целом же количество выздоровевших выросло до 1 636 520.

За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 3 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 16 805 человек.



Из выявленных за сутки 132 новых случаев коронавируса, 60 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 8, в Имеретии - 11, в Квемо Картли – 9, в Шида Картли - 11, в Гурии – 11, в Самегрело и Земо Сванетии - 12, в Кахетии - 6, в Мцхета-Мтианети - 3, в Самцхе-Джавахети - 1, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 0.



На данном этапе в Грузии 1 446 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 302 человека, в том числе в Тбилиси – 163, в Аджарии – 9, в Имеретии – 73. В реанимации 70 пациентов, в том числе в Тбилиси - 43, в Аджарии – 6, в Имеретии – 9. На дому лечатся 1 144 человека.





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