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В Грузии выявлено 148 новых случаев коронавируса
29.04.2022 11:48
В Грузии выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом. Информация об этом недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние сутки в стране выздоровели 280 человек, скончались 2 пациента.
За последние сутки в стране проведено 24 593 теста, в том числе 22 635 экспресс-тестов на антиген и 1 958 ПЦР-тестов.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 0,6%, за последние 14 дней — 1,04%, за последние 7 дней — 0,94%.
Всего в Грузии выявлено 1 654 945 случаев заражения коронавирусом, из них 1 636 800 человек выздоровели, 16 807 скончались.
Всего было проведено 2 880 821 прививка, за день вакцинировались 1124 человека.
28 апреля в Грузии было выявлено 132 новых случая коронавируса, 332 человека выздоровели, скончались 3 пациента.
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