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Дзюдоистка Этер Липартелиани завоевала бронзу на чемпионате Европы


29.04.2022   20:21


Сегодня на чемпионате Европы по дзюдо в Софии соревновались четверо грузин, двое из которых вышли в финальный блок.

Юная Этер Липартелиани (57 кг) завоевала бронзовую медаль на континентальном чемпионате. В борьбе за третье место она чистым броском победила чешку Веру Земанову и принесла сборной Грузии первую медаль на турнире.

Следует отметить, что среди дзюдоисток сборной Грузии Этер Липартелиани стала первой, завоевавшей медаль на чемпионате Европы.

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