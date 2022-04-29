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Дзюдоистка Этер Липартелиани завоевала бронзу на чемпионате Европы
29.04.2022 20:21
Сегодня на чемпионате Европы по дзюдо в Софии соревновались четверо грузин, двое из которых вышли в финальный блок.
Юная Этер Липартелиани (57 кг) завоевала бронзовую медаль на континентальном чемпионате. В борьбе за третье место она чистым броском победила чешку Веру Земанову и принесла сборной Грузии первую медаль на турнире.
Следует отметить, что среди дзюдоисток сборной Грузии Этер Липартелиани стала первой, завоевавшей медаль на чемпионате Европы.
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