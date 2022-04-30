

Погибшего в Украине Алика Цаава похоронили с воинскими почестями

30.04.2022 20:37





Грузинский бойца ​​Алика Цаава, погибшего 16 апреля в Украине, сегодня с воинскими почестями похоронили в Зугдиди. Память воина почтили гражданские лица и военные.



Военный атташе Украины в Грузии генерал-майор Сергей также принял участие в церемонии прощания и выразил соболезнования семье грузинского воина.



«Россия уже более двух месяцев ведет оккупационную войну в Украине. С самого первого дня войны грузины добровольно отправились в Украину защищать независимость Украины. К сожалению, сегодня у нас уже десять погибших. Сегодня я прилетел в Тбилиси, чтобы проводить в последний путь нашего героя, отдавшего свою жизнь за независимость Украины. Мы уверены, что Украина победит. Мы всегда чувствуем поддержку наших братьев, грузинского народа», — сказал генерал-майор Сергей Кравчук.



Память павшего воина почтили оружейным залпом, военный оркестр исполнил национальный гимн Грузии.



Алик Цаава погиб 16 апреля, когда вместе со своим однополчанином Зазой Бицадзе ехал в направлении города Рубежное, чтобы вывезти оттуда тело погибшего грузинского воина Аркадия Касрадзе. Гражданская панихида по грузинским воинам прошла и в Украине.





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