

В Грузии выявлено 153 новых случая коронавируса

30.04.2022 21:46





В Грузии за минувшие сутки выявлено 153 новых случая коронавируса, выздоровели 237 человек, не умер ни один пациент, сообщается ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



За последние сутки в стране было проведено 22 312 тестов, в том числе показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 0,69%, за последние 14 дней — 1,01%, за последние 7 дней — 0,87%.



Всего с начала пандемии выявлено 1 655 098 случаев заражения коронавирусом, из них 1 637 037 человек выздоровели, 16 807 скончались.



Всего было сделано 2 882 075 прививок, за сутки вакцинировались 1110 человек.



В то же время по состоянию на 29 апреля в Грузии выявлено 148 новых случаев коронавируса, 280 пациентов выздоровели, два человека скончались.





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