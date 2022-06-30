

В Боржоми организован летний лагерь для украинских и грузинских подростков

30.06.2022 16:18





В Боржоми организован летний лагерь «Сила в единстве» для беженцев из Украины и грузинских подростков, проживающих вблизи линии оккупации.



Лагерь создали лидер «Антиоккупационного движения – Сила в единстве» Давид Кацарава, член наблюдательного совета «Coca-Cola Bottlers Georgia» Софо Чкония и директор южнокавказского бюро Фонда «Свободная Россия» Егор Куроптев.



В каждой группе собрано по 12 подростков от 12-ти до 15-ти лет. Всего в этом году «JOMARDIA» примет 5 групп, три из которых будут укомплектованы украинскими беженцами.



Издание Netgazeti пообщалось с одним из основателей лагеря Давидом Кацарава. По его словам, найти подростков помогло посольство Украины в Грузии. При выборе возрастной группы, по словам Кацарава, учредители лагеря учли тот факт, что эта возрастная группа наиболее чувствительна к событиям происходящим в Украине.



«Это возрастная группа, которая находится под наибольшим давлением, они больше всего пострадали от этой трагедии, потому что они уже полностью все осознают.



На данном этапе они очень довольны лагерем, им все нравится и они с большим удовольствием участвуют во всех мероприятиях», — рассказал Кацарава.



Он также сообщил, что в лагере проводятся различные мероприятия, так течение недели дети смогут заниматься рафтингом, пешим туризмом, кемпингом, экскурсиями, скалолазанием, развлекательно-познавательными программами и другими спортивными мероприятиями.



На данном этапе руководители и инструкторы специально подготовленной группы общаются с детьми на английском, русском и грузинском языках. Кроме того, по его словам, в лагере будет работать психолог, который будет общаться с детьми.



«JOMARDIA» был основан в прошлом году. Первоначально в категорию бенефициаров входили подростки, проживающие в селах, прилегающих к линии оккупации. А в этом году к ним присоединились дети-беженцы из Украины.



По словам Кацарава, лагерь финансирует компания «Coca-Cola Bottlers Georgia».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



