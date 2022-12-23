

Некоторым россиянам сообщили о закрытии счетов в «Банке Грузии»

23.12.2022 17:56





Некоторые граждане России, проживающие в Грузии, получили уведомление о закрытии счетов в «Банке Грузии».



По информации блогера Николая Левшица, за двое суток сообщение получили как минимум 36 россиян.



Один из клиентов «Банка Грузии» подтвердил «Эху Кавказа», что получил смс-сообщение сегодня утром.



«Информируем, что на основании решения и внутренней политики банка ваш счет будет закрыт в течение пяти рабочих дней. Пожалуйста, обнулите счета до указанного срока», – сказано в уведомлении.



Россиянин, с которым поговорил корреспондент «Эха Кавказа», прибыл в Грузию летом и открыл счет около трех месяцев назад. Он говорит, что получал денежные переводы из России, но не знает, связано ли с этим закрытие счета.



Как пишет издание Paper Kartuli, какую-то закономерность выявить не удается: блокируют карты, которыми пользуются на территории Грузии, за границей, бизнес и личные счета. По неподтвержденной информации, закрывать могут те счета, у которых не смогли идентифицировать источник дохода.



В «Банке Грузии» отказались от дополнительных комментариев, заявив, что все решения были приняты согласно внутренней политике банка. Пока неизвестно, закрывают ли счета россиян и другие коммерческие банки в Грузии.



По информации СМИ, это не первые случаи блокировки счетов россиян. В октябре, после введения восьмого пакета санкций ЕС с запретом на использование криптоактивов, грузинские банки закрывали счета россиян за операции с криптовалютой.





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